Đurić: Imamo rezerve aviogoriva, funkcionisanje Aerodroma Beograd neće biti ugroženo

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da država poseduje strateške rezerve aviogoriva i da bez obzira na poremećaje do kojih može doći na globalnom tržištu, funkcionisanje Aerodroma "Nikola Tesla" neće biti ugroženo.

- Imamo strateške rezerve kada je reč o aviogorivu. Dakle, ovde može da dođe do ne znam kakvih globalnih poremećaja, mi ćemo imati za to da Aerodrom Beograd normalno funkcioniše. Pritom, ne moram da objašnjavam da kerozin nije lako ni proizvesti, da je i skuplje i rafinisanije gorivo - rekao je Đurić tokom gostovanja na Prvoj TV.

On je podsetio da je Srbija uprkos sankcijama koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije (NIS) obezbedila da ne dođe do poremećaja u cenama, niti u snabdevanju naftnim derivatima za razliku od pojedinih država u regionu u kojima je došlo do nestašice nafte nakon početka sukoba na Bliskom istoku.

- Ono što je za nas važno je da Srbija, ne samo što je sad obezbedila rezerve, nastavlja da razvija svoju energetsku bezbednost kroz izgradnju novih gasovoda, novih naftovoda. Podsetiću samo da smo u prethodnim godinama napravili i nova skladišta prirodnog gasa u Mađarskoj. Danas imamo skladištenog prirodnog gasa dovoljno da nama ne preti poremećaj ni u grejanju, ni u snabdevanju privrede, iako besni rat na istoku Evrope - poručio je Đurić.

Ministar je naglasio da je za povoljnu energetsku situaciju u Srbiji zaslužna politika brige o ljudima i državi čime su stvoreni i preduslovi za nastavak ekonomskog razvoja i očuvanje stabilnosti.

- Uspeli smo da stvorimo pretpostavke za naše najvažnije jezgro nacionalnih interesa, a to je nastavak ekonomskog razvoja i očuvanje stabilnosti. I to su naši prioriteti i u ovoj godini - objasnio je Đurić.

Autor: S.M.