AKTUELNO

Politika

ĐURIĆ PORUČIO STEFANOVIĆU: Manje luzerske nervoze, više odgovornosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Milan Obradović, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da Borko Stefanović treba da pokaže više odgovornosti u javnom prostoru, a manje " luzerske nervoze".

Đurić navodi da je politika Srbije jasna i predsednik Vučić ju je odlično artikulisao: očuvanje mira, stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa.

- Gospodine Borko Stefanoviću, manje luzerske nervoze, a više odgovornosti u javnom prostoru bilo bi korisno za sve. U vreme kada ste Vi i Vaši politički saveznici bili na vlasti, Srbija je vodila politiku stalnog povlačenja – izvinjavala se svima redom, gubila političke pozicije u regionu i prepuštala sopstvene interese bez ozbiljne borbe, često izgledajući kao da puzi pred susedima umesto da vodi samostalnu i odgovornu politiku. - napisao je Đurić na društvenoj mreži X, pa dodao:

Danas je politika Srbije jasna i predsednik Vučić ju je odlično artikulisao: očuvanje mira, stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa, a govoriti otvoreno o bezbednosnim izazovima nije „plašenje građana“, već elementarna odgovornost svake ozbiljne države. Građani Srbije vrlo dobro pamte razliku između vremena kada je država slabila i gubila pozicije i vremena kada nastoji da vodi samostalnu i odgovornu politiku, pa bi možda bilo korisnije da objasnite poražavajuće rezultate politike koju ste Vi zastupali dok ste bili na vlasti, umesto što političke rasprave pretvarate u uvrede i dramatične optužbe, zaključio je Đurić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Borko Stefanović

#Marko Đurić

#Odgovor

#Politika

POVEZANE VESTI

Politika

Đurić: Hapšenje Kneževića izaziva ozbiljnu zabrinutost

Politika

ĐURIĆ ODGOVORIO STEFANOVIĆU: Vi i vaša politika ste čista propast, a politika Aleksandra Vučića znači stabilnost države i jačanje međunarodne pozicije

Politika

ĐURIĆ: Ostavka Gorana Vesića odgovoran i moralan čin

Politika

Đurić: Srbija pomno prati razvoj situacije dok u blizini Jerusalima bukte požari

Politika

ODNOSI SRBIJE I FINSKE U USPONU Đurić nakon sastanka sa Valtonen: Postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje

Politika

MINISTAR ĐURIĆ U POSETI SAD: Planiran niz sastanaka sa američkim zvaničnicima