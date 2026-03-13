ĐURIĆ PORUČIO STEFANOVIĆU: Manje luzerske nervoze, više odgovornosti

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da Borko Stefanović treba da pokaže više odgovornosti u javnom prostoru, a manje " luzerske nervoze".

Đurić navodi da je politika Srbije jasna i predsednik Vučić ju je odlično artikulisao: očuvanje mira, stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa.

- Gospodine Borko Stefanoviću, manje luzerske nervoze, a više odgovornosti u javnom prostoru bilo bi korisno za sve. U vreme kada ste Vi i Vaši politički saveznici bili na vlasti, Srbija je vodila politiku stalnog povlačenja – izvinjavala se svima redom, gubila političke pozicije u regionu i prepuštala sopstvene interese bez ozbiljne borbe, često izgledajući kao da puzi pred susedima umesto da vodi samostalnu i odgovornu politiku. - napisao je Đurić na društvenoj mreži X, pa dodao:

Господине @BorkoStef, мање лузерске нервозе, а више одговорности у јавном простору било би корисно за све.



У време када сте Ви и Ваши политички савезници били на власти, Србија је водила политику сталног повлачења – извињавала се свима редом, губила политичке позиције у региону… https://t.co/U9RxnIRxue — Марко Ђурић (@markodjuric) 13. март 2026.

Danas je politika Srbije jasna i predsednik Vučić ju je odlično artikulisao: očuvanje mira, stabilnosti i zaštita državnih i nacionalnih interesa, a govoriti otvoreno o bezbednosnim izazovima nije „plašenje građana“, već elementarna odgovornost svake ozbiljne države. Građani Srbije vrlo dobro pamte razliku između vremena kada je država slabila i gubila pozicije i vremena kada nastoji da vodi samostalnu i odgovornu politiku, pa bi možda bilo korisnije da objasnite poražavajuće rezultate politike koju ste Vi zastupali dok ste bili na vlasti, umesto što političke rasprave pretvarate u uvrede i dramatične optužbe, zaključio je Đurić.

Autor: D.Bošković