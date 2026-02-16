Vučić upozorio: Svet je na prekretnici, skorog mira neće biti, Srbija na Sretenje bira put kojim će ići

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Evropa i svet na raskrsnici između rata i mira i ocenio da neće biti skorog mira ni na istoku Evrope, niti na Bliskom istoku i istakao da Srbija na Sretenje bira put kojim će ići.

Vučić je, obraćajući se na svečanosti uručivanja odlikovanja povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, rekao da je svet i Evropa danas na prekretnici i razmeđu industrijskih i tehnoloških revolucija, koje, s jedne strane, ulivaju nadu da ćemo živeti lakše i bolje, a sa druge strane prete nam potpunim nestankom.

"I malo ko voli da takve stvari čuje, malo ko voli da o tome unapred govori, čak i kad potpuno lako i jednostavno možemo da vidimo šta je to što će se dogoditi. Volimo da zažmurimo, volimo da se pravimo da ne razumemo i da ne vidimo šta je to čime smo okruženi i šta je to što će se dogoditi. Neće biti skorog mira na istoku Evrope, neće biti potpisanih ugovora o miru između Ukrajine i Rusije u mesecima koji dolaze, ne u danima i nedeljama, već u mesecima koji dolaze", rekao je Vučić.

Dodao je da neće biti mira ni u Aziji, na Bliskom istoku, gde se, kako je rekao, suočavaju i suočeljavaju dve civilizacije i potpuno različiti pogledi na svet.

"Plašim se da i oni koji danas žive u miru se brže pripremaju za rat nego za ekonomske i socijalne uspehe u budućnosti. U svemu tome, mi u skladu sa svim onim ukrštanja šta smo prošli, moramo da izvučemo pouke", istakao je Vučić.

