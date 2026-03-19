'DRŽAVA PUŠTA REZERVE' Ovo je nova mera Vlade zbog skoka cena nafte, oglasila se Đedović Handanović

Vlada Republike Srbije donela je odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2.aprila 2026.godine.

“Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mera kako bismo zaštitili građane i privredu od skoka cena nafte na svetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu meru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima”, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ðedović Handanović navodi i da je cilj mera koje donosimo i koje smo donosili - kao sto je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20% - zaštita domaćeg tržišta od nestašica derivata nafte i skoka cena a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu usled konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cene nafte od 40% poslednjih nedelja.

