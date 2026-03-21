Panika u Hrvatskoj! Ogromne gužve na pumpama, ograničena kupovina dizela

Panika u Hrvatskoj zbog energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku dostigla je vrhunac!

O tome svedoči i šokantan izveštaj RTL televizije u kome se konstatuje da su nesnosne gužve na pumpama, kao i da je ograničena kupovina dizela.

- Dok se čekaju nove cene, mnogi građani već danas pune rezervoare na benzinskim pumpama. Predsednik vlade najavio je nove mere, odnosno ograničenja cena kako bi se smanjio udar. Podsetimo, trenutno je ograničena kupovina dizela na 250 litara, kako se ne bi gomilale zalihe - kaže se u izveštaju RTL.

Hrvatska se tako pridružila Sloveniji, u kojoj, kako smo već pisali, već danima vlada nestašica goriva.

Sa druge strane, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem preduzela je sve neophodne mere tako da narod u Srbiji čak ni ne oseti energetsku krizu.

Autor: D.Bošković