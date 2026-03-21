OPŠTI HAOS! POGLEDAJTE REDOVE U SLOVENIJI: Goriva više nema nego što ga ima, ogromne gužve na pumpama (VIDEO)

Slovenija se našla u ogromnom problemu zbog energetske krize prouzrokovane ratom na Bliskom istoku. Prvo su se na društvenim mrežama i u medijima pojavile informacije o nestašici goriva, a sada objavljujemo i kako izgledaju redovi i gužve na pumpama.

Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedeno je ograničenje za kupovinu goriva na 30 litara za automobile, odnosno 200 litara za kamione.

"Dragi prijatelji, sa ciljem obezbeđivanja uravnoteženog snabdevanja tržišta gorivom, obaveštavamo vas da je točenje goriva ograničeno na 30 litara po kupcu", navodi se u saopštenju MOL, a prenose slovenački mediji.

Kompanija navodi da hitna mera ograničavanja obima isporuke goriva treba da obezbedi jednak tretman za sve kupce, spreči nestašice i time obezbedi pouzdanu sigurnost snabdevanja.

Takođe, kompanija Šel je odlučila da privremeno ograniči isporuku goriva, pa je na njihovim benzinskim stanicama uvedeno ograničenje do 100 litara.

Za sada je, kako prenose slovenački mediji, samo je tržišni lider Petrol odustao od ovakvog poteza.

