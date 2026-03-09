Redovi na pumpama širom Crne Gore: Suočavaju se s pretnjom nestašice goriva

Nakon saopštenja Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) da može doći do poremećaja u snabdevanju gorivom i mogućih nestašica, već su počele gužve na pumpama.

Kako je zabeležio reporter TVCG, na jednoj podgoričkoj pumpi večeras su se napravile kolone automobila, a vozači su strpljivo čekali da dođu do goriva.

Podsećamo, Udruženje naftnih kompanija upozorilo je da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdevanja gorivom Crne Gore zbog toga što su cene, naročito evrodizela kod dobavljača, više za 30 odsto od cena koje sada važe.

Iz UNKCG su pozvali nadležne institucije da hitno razmotre privremeno deregulisanje postojećeg modela formiranja cena naftnih derivata, uključujući moguće smanjenje akciza koje imaju na raspolaganju, čime bi se omogućila brža reakcija sistema na nagle tržišne promene, a sa ciljem redovnog snabdevanja i zaštite tržišta od inflatornih uticaja.

Ministar energetike Admir Šahmanović kazao je večeras za TVCG da neće biti nestašica goriva. Istakao je da u Vladi prate situaciju i da će formiranje rezervi koje sprovode omogućiti sigurno snabdevanje.

On je kazao da je već formirano 40 odsto planiranih rezervi, odnosno da imamo oko 45 hiljada metričkih tona goriva, što je dovoljno za mesec dana, ako ne bude uvoza.

Šahmanović je kazao da je upoznat sa tim da su pojedine pumpe obustavile uvoz još u petak, ali tvrdi da najveći dobavljači nabavljaju gorivo, kao i da je taj uvoz tokom vikenda bio uvećan.

