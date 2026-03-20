SITUACIJA NA HRVATSKIM PUMPAMA SVE GORA: Jedan distributer već prestao sa prodajom goriva

Situacija na benzinskim pumpama širom Hrvatske pogoršava se iz sata u sat, a sudeći prema informacijama građana, nemoguće je naći plavi dizel, zbog kojeg se mora putovati i po 100 km da bi se našla pumpa sa ovim gorivom.

Reč je o gorivu koje o gorivu koje se koristi za pogon traktora i kombajna, rad sistema navodnjavanja, prevoz poljoprivrednih proizvoda, kao i za svakodnevne aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima. U ribarskom sektoru ovo gorivo je neophodno za pogon ribarskih plovila i obavljanje redovnih privrednih aktivnosti.

Iz INA-e su za zagrebački portal Dnevno rekli da je u ovom trenutku snabdevanje stabilno sa svim vrstama goriva, uključujući i plavi dizel.

- Ograničenje je trenutno na snazi isključivo za plavi dizel, i to u količini od 250 litara po kupovini, bez obzira na to toči li se gorivo u rezervoar ili u kanistre, dok za ostale vrste goriva za sada nema ograničenja - saopštili su INA-e dodajući da će pravovremeno reagovati ako se za to ukaže potreba, s ciljem očuvanja stabilnosti snabdevanja i ravnoteže tržišta.

Plavog dizela, piše Dnevno, nema na prodajnim mestima Lukoil Croatia.

- Razlog tome je činjenica da naša nabavka plavog dizela zavisi isključivo o jednom ugovornom dobavljaču, čija je trenutna veleprodajna cena veća od reguliasane maloprodajne. Navedeni uslovi, navodi se, direktno utiču na našu prodajnu politiku i onemogućuju ekonomski održivu prodaju tog energenta. Pratimo sva tržišna kretanja i u skladu s time ćemo nastaviti poslovati uvažavajući sve važeće propise i odluke regulatornih tela - saopšteno je iz Lukoila.

Vlada Hrvatske je 9. marta donela uredbu o ograničenju cena plavog dizela na 0,89 evra, što je 0,09 evra skuplje nego što mu je bila cena pre tog datuma.

Bez mera Vlade RH litra plavog dizela bila bi 1,06 evra ili 0,26 evra više u odnosu na sadašnju cenu od 0,80 evra.

Iz hrvatske Poljoprivredne komore upozoravaju da je zbog nestašice direktno ugrožena prolećna setva i poljoprivredna proizvodnja u celini, te da su o tom problemu još 10. marta izvestili Ministarstvu privrede koje se, kako kažu, do danas nije izjasnilo o ovom problemu.

