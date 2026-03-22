SLOVENIJA U CRVENOM! Ograničenje na pumpama, Vlada aktivirala i vojsku! Evo kakvo je trenutno stanje (FOTO)

U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, sa ciljem smanjenja problema u snabdevanju naftnim derivatima.

Točenje goriva na pumpama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno, kao i na 200 litara po pravnom licu i po fizičkom licu koje se bavi privredom, uključujući poljoprivredu.

Ograničenja će važiti do daljeg. Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdevanju, a njeni pripadnici biće na raspolaganju i za prevoz goriva. Takođe je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih pumpi, kako bi se ubrzalo snabdevanje pumpi gorivom.

U isto vreme, rast cena goriva beleži se širom sveta, usled poremećaja u lancima snabdevanja, geopolitičkih tenzija i smanjene proizvodnje u pojedinim regionima. Poskupljenje energenata dodatno utiče na inflaciju i troškove života, zbog čega mnoge države razmatraju različite mere, poput ograničenja cena, subvencija ili smanjenja akciza, kako bi ublažile pritisak na građane i privredu.

Autor: Jovana Nerić