PLANETA DRHTI, SRBIJA MIRNA! Cene goriva stabilne, evo kako je naša država sprečila globalni scenario i spasila vozače

Za razliku od regiona, gde cene na benzinskim pumpama divljaju, strateškim planiranjem naša zemlja izbegla takav scenario.

Dok cene sirove nafte u svetu rastu, a naftni derivati obaraju cenovne rekorde u mnogim zemljama, kako u okruženju, tako i širom Evrope i sveta, na pumpama u Srbiji gorivo će se i u narednih sedam dana prodavati po skoro nepromenjenim cenama.

Tačnije, evrodizel je poskupeo za dinar po litru i sad košta 213 dinara, dok je cena benzina ostala ista i iznosi 188 dinara za litar. Ključni razlog što će vozači u Srbiji imati luksuz da, uprkos globalnoj energetskoj krizi izazvanoj ratom na Bliskom istoku i zatvaranjem Ormuskog moreuza, i u narednom periodu na pumpama točiti gorivo po istim cenama leži u strateškom rešavanju ovog problema, smatra profesor i stručnjak za energetiku Stevica Deđanski.

Na vreme razmišljali

- Na vreme smo razmišljali o tome. To nisu bile kratkoročne, već dugoročne pripreme na osnovu strateškog razmišljanja. I pre krize s NIS-om razmišljali smo o tome, tako da smo i tu krizu dočekali spremno, što pokazuje da je strateško razmišljanje stalno prisutno. To vidimo i sad, kad planiramo u narednih pet do 10 godina izgradnju nuklearnih centrala, reverzibilne HE Bistrica i Đerdapa 3. To znači da strateški razmišljamo koliko će nam trebati energije u budućnosti - objašnjava Deđanski.

Prema njegovim rečima, energetski problemi ne mogu da se rešavaju danas za sutra nego moraju da se planiraju dugoročno mnogo ranije.



- Kad problemi naiđu, dočekamo ih spremno i zato sad imamo ovakvu situaciju da možemo da preživljavamo krizu bez prevelikih potresa. To je domaćinsko poslovanje i tako se vlada kako kućom, tako i državom - kaže Deđanski.

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: USPEVAMO DA DRŽIMO GORIVO NA ISTOM NIVOU

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se juče sa članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije s kojima je razgovarala o poslovanju kompanije, radu rafinerije i cenama naftnih derivata.

- Danas je dizel poskupeo za jedan dinar, benzin nije poskupeo, iako su kotacije i dalje visoke i izuzetan je pritisak na tržište, uspeli smo da održimo cene goriva na gotovo istom nivou. Preduzeli smo mere da se poskupljenje ne prelije na novčanike građana, za šta je važno da NIS, koji je ključan za snabdevanje našeg tržišta, nastavi da posluje stabilno - rekla je ministarka.



Ona je dodala da su naftne kompanije počele s povlačenjem rezervi dizela koje je država stavila na raspolaganje, da bi zaštitila građane i privredu od skoka cena naftnih derivata i nestašica.

Stabilno tržište

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije ističe za Kurir Biznis da Srbija ima mogućnost da domaćom ponudom utiče na stabilnost tržišta naftnih derivata u Srbiji.

- Stabilizovala se situacija na tržištu na 105 dolara po barelu sirove nafte, što je rezultat pozitivnih diplomatskih signala da su pregovori zaraćenih strana u toku i da se ne očekuje dalja eskalacija sukoba. Cena nafte i naftnih derivata i u narednom periodu ostaju visoke, ali tržište se polako na njih privikava. Država ima kapacitet da kontroliše cenu kroz prelivanje tih troškova na budžet u razumnom periodu, znatno duže nego što se očekuje da kriza na Bliskom istoku potraje. U prilog nam ide i snabdevanje naftom preko Janafa i produženje licence NIS-u od OFAK-a, tako da ćemo moći domaćom ponudom da utičemo na stabilnost tržišta naftnih derivata u Srbiji - kaže Stanić.



Autor: Jovana Nerić