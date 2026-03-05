HOĆE LI BITI DRASTIČNOG POVEĆANJA CENE GORIVA ILI JE VUČIĆ NEŠTO PREDUZEO? Ceo svet u haosu zbog rata na Bliskom istoku, a predsednik je najavio VAŽNE MERE

Globalna energetska slika drastično se menja usled sukoba na Bliskom istoku, što je podstaklo javnost u Srbiji da se zapita hoće li cene goriva u našoj zemlji porasti ili je državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićempreduzelo mere koje će to sprečiti.

Vučić je prekjuče izjavio da će, ako se nastavi rat na Bliskom istoku, Evropa što se energenata tiče imati pakao i istakao da ne smemo da pustimo da nam cene nafte podivljaju i da će biti tražene mere za taj problem.

Vučić je, nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije, rekao da država do petka, kada se objavljuju nove cene naftnih derivata za narednih sedam dana mora da nađe mehanizme pomoći zbog skoka berzanskih kotacija derivata.

- U petak moramo da donesemo odluku jer sada naše pumpe i naši prodavci gube pare, ogromne pare gube na današnji dan, jer mi određujemo cenu. I mi sad do petka moramo da nađemo rešenje kada je dan za promenu cene. A biće cena na kotacijama, može da se desi da bude i 230, a kod nas je 200 na pumpi, govorim o dizelu. I šta da radimo tada ako do tada ne razvijemo mehanizme i vidimo kako i na koji način će država da učestvuje u podršci i pomoći. A da vidimo gde su te pare, odakle da izvučemo, šta je to tačno što možemo da uradimo - rekao je Vučić.

Naveo da je kod nas cena dizela oko 200 dinara po litru a da je današnja cena na kotacijama u Mediteranu 216 dinara, dakle osam procenata više.

- Za dva dana će da bude 230, 240. To niko živ ne može da plati, to vam diže sve ostale cene i sve drugo. Zato je moja ideja i zato ću da radim, pre svega sa ministrom finansija na tome, da nađemo mere kako da mi subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cene nafte podivljaju - rekao je Vučić.

Naveo je da su cene gasa bile 380 dolara za 1.000 kubnih metara, a danas su 550 dolara na TTF-u, dakle za 45 odsto veće, kao i da je u Velikoj Britaniji cena skočila za 95 odsto.

- Katar je zavrnuo slavinu. Mi imamo sreću da nam preko Turskog toka normalno dolazi ruski gas, to je do kraja marta. Moramo da vidimo šta ćemo dalje - dodao je on.

Naglasio je da, što se tiče snabdevanja Srbije energentima, srećom i dalje imamo velike rezerve.

- Srećom pa smo o tome brinuli. Dakle, ako bude trebalo, interventno ćemo da reagujemo na polju nafte i naftnih derivata. Rafinerija, srećom, radi pa možemo da na tržištu reagujemo i sirovom naftom, a možemo da reagujemo i delom naftnim derivatima koje imamo - rekao je on odgovarajući na pitanje šta će Srbija preduzeti kada je reč o ceni energenata, pošto je svet ušao u novu energetsku krizu.

Istakao je da ne sme da se zaboravi i da nisu dirane vojne rezerve, a da su one na nivou od 25 miliona tona plus kerozin i plus gorivo za vazduhoplove.

Vučić je ukazao da je nemoguće biti u potpunosti spreman na situacije kakva je sadašnja, ali da je Srbija upravo iz tih razloga spremala rezerve.

- Vi se sećate kada sam bio u Davosu i posle toga kada sam imao bilateralu sa Kristalinom Georgijevom, ona je rekla: "Troši pare, ali čuvaj bafer i imaj jastuk, jer ludilo u svetu je takvo da ne znaš šta će da se desi". I kao što vidite, ludilo u svetu je prevladalo - rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da Srbija trenutno ima oko 519 miliona kubnih metara rezervi gasa u Srbiji i Mađarskoj i dodao da je bolje pripremljena od nekih drugih, jer smo, kako je naveo, na brzinu gradili i podizali rezervoare.

Vučić je, međutim, ukazao da nije u pitanju da li imamo dovoljne količine jer, kako je naveo, ne možemo da povučemo sve te količine zbog kapaciteta cevi.

- Mi ne možemo da provučemo sve te količine, jer recimo da neko zaustavi Turski tok i da nam ne stiže taj gas koji stiže iz Rusije ili Azerbejdžana. Dakle, imamo mi dovoljno gasa, možemo mi da potrošimo 10 miliona kubnih metara dnevno i da imamo 50 dana za 10 miliona, ali mi ne možemo iz skladišta da izvučemo kroz kapacitete naših cevi 10 miliona kubnih metara, možemo maksimalno šest - naglasio je Vučić.

Dodao da ljudi moraju da razumeju da tako stvari u svetu funkcionišu. On je istakao da Srbija ima rezerve da bi mogle uvek da rade bolnice, škole i najvažniji javni objekti, kao i privreda.

Autor: A.A.