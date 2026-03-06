NAFTA ĆE BITI DUPLO SKUPLJA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU?! Vučić štiti interese građana Srbije: Država ograničila rast cena goriva, maksimalno poskupljenje do TRI DINARA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je doneta odluka da se danas skok cena goriva u maloprodaji ograniči na najviše tri dinara.

Vučić je rekao da su razmatrali predloge i ministarstava i struke, koji su logični, da danas cena dizela u maloprodaji skoči za 15 do 20 dinara a cena benzina nešto manje, ali takođe drastično.

- Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu - rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da želi građanima da kaže da su njegove prognoze bile tačne i da se stvari dešavaju drugačije od onoga o čemu govore i berze i dešavaju se u svetu drugačije od onoga o čemu govore svetski mediji.

- Naime, želim da obavestim građane Srbije da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalivskih zemalja, onoga što oni nazivaju GCC, dakle, najmoćnijih izvoznika nafte od Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i mnogih drugih zemalja. Ni jedan tanker nije prošao Ormuski moreuz i Ormuski zaliv. Želim da to ljudi znaju. Reč je o bukvalno neistinama koje se šire u svetskim medijima da bi se napravio privid normalnosti", rekao je Vučić.

Naglasio je da je ogromna nestašica nafte i da je njena cena već sada na 90 dolara za barel.

- Bila je na 65 dolara (Brent Crude) pre samo mesec dana. Ukoliko se ne dogodi ništa oko Ormuskog moreuza za 48 sati ići će do 100 dolara ukoliko se zemlje zaliva, takozvane GCC zemlje dogovore da kažu nema izvoza nafte zbog ogromnog rizika, jer niko neće da plaća osiguranje, niko ne može da garantuje ništa nikome, onda će vam nafta ići do čak 130, možda i do 150 dolara. To znači da ćemo da imamo naftu više nego duplo skuplju nego što smo imali pre samo mesec dana. To bi bio užasan rezultat ovog rata - ukazao je predsednik Vučić.

Dodao je da neki koji učestvuju u tom ratu imaju naftu.

- Ima je Amerika, ima Iran. Mi nemamo i zato ćemo mi da preduzmemo korake - rekao je predsednik Vučić.

Autor: Iva Besarabić