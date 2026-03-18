Švedska prva članica EU koja se pridružila inicijativi 'Pax Silica' za tehnološku bezbednost

U srcu Teksasa, svetske prestonice energetike, potpisan je istorijski sporazum kojim je Kraljevina Švedska postala prva država članica Evropske unije koja je pristupila deklaraciji „Pax Silica“.

Na ceremoniji održanoj u Hjustonu, zvaničnici Stejt departmenta i države Teksas dočekali su švedsku ministarku Mariju Malmer Stenergard, ističući da ovaj korak predstavlja odgovor slobodnog sveta na savremene geopolitičke izazove i pokušaje ekonomskog ucenjivanja putem globalnih „uskih grla“ koje predstavlja NR Kina.

Tokom obraćanja naglašeno je da se pouka iz trenutne krize u Hormuškom moreuzu, gde Iran koristi geografsku poziciju da drži svetsku ekonomiju kao taoca, mora primeniti i na tehnološki sektor. Pax Silica je osmišljena kao arhitektura koja će osigurati da ključni resursi 21. veka, poput kritičnih sirovina, veštačke inteligencije, naprednih poluprovodnika, 5G mreža i kvantnog računarstva, ne budu ranjivi na slične blokade. Cilj inicijative je izgradnja lanaca snabdevanja, prerađivačkih kapaciteta i proizvodne baze koji će onemogućiti bilo kog protivnika da baci svetske ekonomije na kolena presecanjem kablova, uskraćivanjem minerala ili sankcionisanjem čipova.

Ulazak Švedske u ovu koaliciju od dvadeset vodećih svetskih ekonomija nije samo simboličan gest, već donosi ogromnu stratešku vrednost. Švedska je prepoznata kao 5G sila zahvaljujući kompaniji Ericsson, jednoj od retkih na svetu sposobnih da izgradi pouzdanu i suverenu mrežnu infrastrukturu velikih razmera. Pored tehnološke moći, Švedska donosi i specifičan geografski položaj na Baltiku i Arktiku, kao i značajne industrijske kapacitete u rudarstvu i proizvodnji čelika, čime postaje jedan od stubova bezbednih lanaca snabdevanja koje Pax Silica gradi.

Ovaj diplomatski i vojni zaokret Švedske, koja je prešla put od neutralnosti do članstva u NATO savezu i sada do osnivačkih redova Pax Silica, opisan je kao čin izuzetne jasnoće i hrabrosti. Poručeno je da slobodni svet više neće dozvoliti da njegova civilizacijska dostignuća zavise od dozvole autoritarnih režima. Izgradnjom logističke i tehnološke arhitekture koja se ne oslanja na sisteme pod kontrolom rivala, koalicija postavlja temelje nove ere prosperiteta u kojoj poverljive ekonomije neće biti taoci nijednog geografskog ili tehnološkog čvorišta.

ŠTA JE PAX SILICA?

Pax Silica predstavlja globalnu tehnološko-bezbednosnu inicijativu predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama, osmišljenu kao strateški odgovor na rastuću ranjivost savremenih lanaca snabdevanja. Ova koalicija, koja okuplja preko dvadeset vodećih svetskih ekonomija, ima za cilj da izgradi otpornu infrastrukturu za ključne tehnologije 21. veka, uključujući veštačku inteligenciju, napredne poluprovodnike, 5G mreže i kvantno računarstvo. Poseban fokus PAX SILICA je obezbeđenje lanaca snabdevanja u oblasti kritičnih sirovina i minerala. Suština projekta je eliminisanje kritičnih tačaka pucanja i geografskih uskih grla koje rivalske sile mogu iskoristiti za ekonomsko ucenjivanje ili sabotažu. Umesto zavisnosti od nepouzdanih aktera, Pax Silica promoviše saradnju proverenih partnera u oblastima eksploatacije, rafinisanja i proizvodnje, osiguravajući da digitalna arterija globalne ekonomije teče isključivo kroz sigurne i suverene mreže.