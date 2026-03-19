KREDIT ZA UKRAJINU OD 90 MILIJARDI EVRA DO APRILA: Lideri 25 članica EU usvojili zaključke, Orban i Fico nisu potpisali

Evropski savet usvojio je danas zaključke o Ukrajini u kojima se, pored ostalog navodi da šefovi država i vlada zemalja Evropske unije očekuju isplatu prve rate kredita za podršku Kijevu do početka aprila, a zaključke je podržalo 25 članica, dok premijeri Mađarske i Slovačke Viktor Orban i Robert Fico nisu potpisali dokument.

"Nakon odluke iz decembra 2025. da Ukrajini obezbedi kredit za podršku od 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu, Evropski savet pozdravlja odobrenje kredita i očekuje prvu isplatu do početka aprila", navodi se u dokumentu, saopštila je pres služba Evropskog saveta.

U tom kontekstu, Evropski savet takođe poziva na pojačano angažovanje sa trećim zemljama kako bi se premostio preostali finansijski jaz od 30 milijardi evra za Ukrajinu.

Evropski savet je takođe naglasio važnost nastavka ulaganja napora u pružanje vojne podrške Ukrajini i hitnog ubrzanja proizvodnje i isporuke prioritetne opreme, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, municiju, dronove i rakete, kao i pomoć Ukrajini u zaštiti energetske i kritične infrastrukture.

Lideri članica EU su se saglasili da će sva vojna podrška, kao i bezbednosne garancije za Ukrajinu, biti pružene uz puno poštovanje bezbednosne i odbrambene politike pojedinih država članica i uzimajući u obzir bezbednosne i odbrambene interese svih država članica.

“U petoj godini ruske agresije protiv Ukrajine, Evropski savet potvrđuje svoju nepokolebljivu I čvrstu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica“, navodi se u tekstu.

Naglašava se takođe da je budućnost Ukrajine i njenih građana “unutar Evropske unije“.

Evropski lideri su istovremeno pozvali Rusiju da pristane na potpun, bezuslovan i hitan prekid vatre i da započne smislene pregovore za pravedan i trajan mir.

“Evropski savet očekuje brzo usvajanje 20. paketa sankcija i ponavlja važnost daljeg smanjenja ruskih energetskih prihoda i daljih ograničenja ruskog bankarskog sistema i razmatra napore da se odvrati delovanje ruske flote u senci“, naveli su evropski lideri.

Autor: Iva Besarabić