FICO RAZOČARAN U EU: Otkrio zašto je odbio da podrži zaključke samita lidera u Briselu

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da tokom današnje diskusije u Evropskom savetu o Ukrajini nije postignut napredak u vezi sa odblokiranjem zajma od 90 milijardi evra Kijevu, kao ni povodom obustave isporuke nafte Slovačkoj i Mađarskoj preko naftovoda Družba.

Fico je rekao i da je on odbio da podrži zaključke samita lidera članica EU o Ukrajini, koji je održan u Briselu, zato što nije uvažen njegov zahtev da se u dokumentu pomene naftovod Družba, prenosi TASR.

- Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran, i nije određen datum za nastavak isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba - kazao je Fico.

On je naveo da je obavestio partnere iz EU o proglašenju vanrednog stanja sa gorivom u Slovačkoj, i problemima koje je izazvala obustava tranzita nafte kroz naftovod Družba, u delu koji prolazi korz Ukrajinu.

Fico je dodao da, prema odlukama institucija EU, Slovačka i Mađarska imaju pravo da uvoze rusku naftu do kraja 2027. godine, kao i da situaciju značajno komplikuje i vojni sukob na Bliskom istoku, koji ograničava pristup nafti i naglo povećava njene cene.

Slovački premijer je izrazio razočaranje što EU nije uspela da ubedi ili primora ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da dozvoli hitnu inspekciju naftovoda, za koji je rekao da je "navodno" oštećen.

Zbog spora oko naftovoda Družba, mađarski premijer Viktor Orban je blokirao odobravanje kredita EU za Ukrajinu za 2026-2027, od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija.

Fico je ponovio da je Slovačka spremna da preduzme dalje mere protiv Ukrajine "ako njeno političko rukovodstvo nastavi namerno da šteti slovačkoj ekonomiji", i da je Bratislava već obustavila hitne isporuke električne energije Kijevu.

Autor: Iva Besarabić