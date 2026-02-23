Fico: Slovačka obustavlja isporuku struje Ukrajini dok se ne obnovi naftovod Družba

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je danas zatražio obustavu vanrednih isporuka električne energije Ukrajini.

On je na Fejsbuku objavio da će, sve dok se ne obnovi protok nafte preko naftovoda Družba, slovački operater elektroenergetske mreže odbijati sve ukrajinske zahteve za hitne isporuke električne energije.

Fico je zahtev uputio nakon današnjeg sastanka sa slovačkim ministrom finansija Ladislavom Kameničkim, a kao stoprocentni akcionar Slovačkog sistema za prenos električne energije (SEPS), prenosi TASR.

Izjava Roberta Fica je usledila nekoliko sati nakon što su evropski ministri u Briselu bezuspešno pokušavali da ubede Slovačku i Mađarsku da odustanu od pretnji da će kazniti Ukrajinu zbog kašnjenja u obnavljanju protoka nafte preko naftovoda Družba, navodi Rojters.

"Od danas, ako se ukrajinska strana obrati Slovačkoj sa zahtevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, neće dobiti takvu pomoć", poručio je Fico i dodao da će ova mera biti obustavljena tek nakon obnavljanja transporta nafte u Slovačku.

Fico je podsetio da je ovo prvi recipročni korak koji je slovačka vlada ovlašćena da preduzme bez kršenja bilo kakvih međunarodnih pravila i obaveza.

"Ako ukrajinska strana nastavi da šteti interesima Slovačke u snabdevanju strateškim sirovinama, slovačka vlada će takođe preispitati svoj prethodni konstruktivan stav o članstvu Ukrajine u EU i pripremiti dalje mere", upozorio je slovački premijer.

Isporuke ruske nafte Slovačkoj i Mađarskoj su prekinute od 27. januara, kada je, kako tvrdi Ukrajina, ruski dron pogodio opremu na naftovodu Družba u zapadnoj Ukrajini.

Ukrajina je saopštila da popravlja štetu na tom cevovodu kojim se i dalje prenosi ruska nafta preko ukrajinske teritorije do Evrope.

Slovačka i Mađarska, obe članice NATO koje imaju jedine dve rafinerije u EU koje se i dalje oslanjaju na naftu koja stiže preko cevovoda Družba, tvrde da je Ukrajina kriva za produženi prekid isporuka nafte.

Autor: S.M.