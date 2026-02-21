FICO UPOZORAVA: Ako Kijev ne nastavi isporuku nafte, Slovačka obustavlja struju u Ukrajini

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da će zatražiti od svih relevantnih kompanija koje proizvode električnu energiju u toj zemlji da obustave isporuku električne energije u Ukrajinu, ako Kijev do ponedeljka ne nastavi isporuke nafte.

"Ukrajinski predsednik (Volodimir Zelenski) odbija da razume naš mirovni pristup i, pošto ne podržavamo rat, ponaša se zlonamerno prema Slovačkoj. Prvo je zaustavio protok gasa u Slovačku, nanoseći nam štetu od 500 miliona evra godišnje. Sada je zaustavio protok nafte, uzrokujući nam dalje gubitke i logističke poteškoće", napisao je Fico na svom nalogu na mreži Iks.

Prema njegovim rečima, Slovačka ne može da prihvati slovačko-ukrajinske odnose kao kartu u jednom pravcu koja koristi samo Ukrajini.

"Ako se isporuka nafte Slovačkoj ne nastavi u ponedeljak, zamoliću SEPS, državno akcionarsko društvo, da zaustavi vanrednu isporuku električne energije Ukrajini. Samo u januaru 2026. godine, ove hitne zalihe, potrebne za stabilizaciju ukrajinske energetske mreže, bile su potrebne dvostruko više nego tokom cele 2025. godine", poručio je slovački premijer.

On je naveo da Slovačka od početka rata pomaže Ukrajini.

"Oko 180.000 Ukrajinaca trenutno se nalazi na našoj teritoriji, pružamo humanitarnu pomoć i organizujemo zajedničke sastanke vlade. Činimo znatno više za Ukrajinu nego neke druge zemlje", istakao je Fico.

Prema njegovim rečima, Zelenski Slovačku tretira kao neprijateljsku zemlju.

"S obzirom na neprihvatljivo ponašanje predsednika Zelenskog prema Slovačkoj, pri čemu je tretira kao neprijateljsku zemlju, smatram apsolutno ispravnim što sam odbio da uključim Slovačku Republiku u najnoviji vojni zajam za Ukrajinu od 90 milijardi evra", rekao je Fico.

Slovačka vlada je ranije ove sedmice proglasila vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustava isporuke preko naftovoda Družba i odlučila da iz državnih rezervi pozajmi do 250.000 tona nafte bratislavskoj rafineriji Slovnaft.

Rafineriji Slovnaft je za normalan rad potrebno između 7.300 i 7.500 tona nafte dnevno, a državne rezerve bi trebalo da pokriju najmanje mesec dana rada do uspostavljanja alternativnih isporuka.

Autor: Iva Besarabić