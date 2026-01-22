'TO JE SAMO SKUPA VEČERA' Fico potkačio Samit lidera EU: Nećemo biti saučesnik u nesposobnom rukovođenju

"Evropska unija (EU) ne sme da se ignoriše, ali Slovačka takođe ne sme da bude saučesnik u nesposobnom rukovođenju Unijom", izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

Prema Ficu, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta organizovao je današnji sastanak lidera EU u Briselu kako bi umirio paniku u pojedinim državama članicama, prenosi TASR.

Slovački premijer je samit opisao kao "izuzetno skupu večeru i da ne očekuje donošenje bilo kakvih odluka, dodajući da nije poznato kada će sastanak tačno biti završen.

On je ponovio kritiku na račun rukovodstva EU, podsećajući da je otvoreno protestovao protiv imenovanja bivše estonske premijerke Kaje Kalas na mesto visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost šefa spoljne politike EU i da je nedavno tražio njenu smenu.

- Iz duboke krize u kojoj se EU nalazi možemo izaći samo sa novim rukovodstvom i novim idejama. Tri stvari nas diskredituju: zbog preteranih klimatskih ciljeva ne možemo da se takmičimo sa Kinom i Globalnim jugom, ne možemo da rešimo ilegalnu migraciju, gde bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da nam bude primer svojim nesalomivim stavom, i nemamo hrabrosti da iznesemo sopstvene stavove po ključnim spoljnopolitičkim pitanjima - ocenio je Fico.

On smatra da aktuelno rukovodstvo EU ne nudi rešenja ni za jedno od ovih pitanja i da ga stoga treba zameniti.

Autor: Iva Besarabić