Fico podržao Vučića: EU ne toleriše suverenu politiku Srbije!

Premijer Slovačke Robert Fico objavio je na Instagramu da podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ocenivši da Evropska unija prema Srbiji ne postupa fer.

Premijer Slovačke Robert Fico saopštio je putem društvenih mreža da samit o proširenju Evropske unije u Briselu nije počeo dobro, ističući da institucije EU prema Srbiji i pojedinim državama Zapadnog Balkana ne postupaju fer.

U objavi na Instagramu, Fico je naveo da je avion kojim je doputovao u Brisel pretrpeo ozbiljan kvar na aerodromu, zbog čega je postao neupotrebljiv i morao je da ostane u belgijskoj prestonici.

„Samit u Briselu nije počeo dobro. Na aerodromu nam je vozilo sa stepenicama oštetilo avion do te mere da je neupotrebljiv i moramo da ga ostavimo ovde“, napisao je Fico.

On je dodao da je slična atmosfera vladala i tokom večernjeg sastanka sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana koje teže članstvu u EU.

Posebno je istakao podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji se, prema njegovim rečima, namerno nije pojavio na samitu kako bi izrazio protest zbog nefer odnosa Evropske unije prema Srbiji.

„Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se namerno nije pojavio na samitu kako bi protestovao protiv nefer odnosa institucija EU prema Srbiji“, poručio je Fico.

Premijer Slovačke naglasio je da je Srbija suverena država i da se takva politika često ne prihvata u Briselu.

„Srbija je suverena zemlja i njen predsednik suveren političar, što se u Evropskoj uniji često ne toleriše“, istakao je Fico.

Samit u Briselu bio je posvećen procesu proširenja EU i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

Autor: Dalibor Stankov