BURNO U EU: Fico optužio Ursulu da je u zaveri sa Zelenskim

Slovački premijer Robert Fico optužio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da je u zaveri sa Vladimirom Zelenskim u vezi sa naftovodom „Družba“.

„Gospođo predsednice Evropske komisije, pitam vas veoma ozbiljno: da li ste vi, cela Evropska komisija, toliko nesposobni? Da li vas više niko zaista ne shvata ozbiljno da ne možete da se složite ni oko inspekcije od tri-četiri čoveka koji bi otišli ​​i pregledali ovaj naftovod? Ili to radite namerno, u dogovoru sa... Zelenskim? Uveren sam da ste postigli dogovor“, rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Premijer je napomenuo da ne veruje da Evropska komisija nema instrumente da utiče na Zelenskog kako bi rešio pitanje „Družbe“.

Fico je u subotu zapretio da će blokirati nove sankcije protiv Rusije zbog naftovoda „Družba“. Prema njegovim rečima, da naftovod radi,„ne bi bilo nikakvih problema sa visokim cenama goriva“.

Ukrajina je 27. januara obustavila tranzit ruske nafte kroz naftovod „Družba“ preko ukrajinske teritorije do Slovačke i Mađarske, navodeći kao razlog oštećenja cevovoda. Slovačko Ministarstvo ekonomije očekivalo je da će se isporuke uskoro nastaviti, ali se to nikada nije dogodilo. Slovačke vlasti veruju da je naftovod u funkciji, a da je obustava isporuka nafte politička odluka Ukrajine čiji je cilj ucena kako bi se Ukrajina približila članstvu u Evropskoj uniji, podseća Sputnjik.

Autor: D.Bošković