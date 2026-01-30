AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SA AMBASADORIMA ZEMALJA ČLANICA EU O EVROPSKOM PUTU NAŠE ZEMLJE: Otvoren i sadržajan razgovor, Srbija ostaje posvećena dijalogu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Srbiji.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa ambasadorima zemalja članica EU o evropskom putu Srbije, reformama koje sprovodimo i izazovima sa kojima se suočavamo - napisao je Vučić na Instagramu.

Srbija ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti i odgovornom pristupu, uz jasnu želju da svojim radom i rezultatima pokaže da je pouzdan partner Evropskoj uniji, dodao je predsednik.

- U tom cilju, Vlada Srbije je, na moj predlog, donela odluku o formiranju operativnog tima, čija će uloga biti da koordiniše ubrzano sprovođenje svih obaveza na evropskom putu naše zemlje, a prvi sastanak tog tima održan je danas. Verujem da samo kroz saradnju, međusobno poštovanje i konkretne korake možemo graditi bolju i sigurniju budućnost za sve građane - podvukao je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

