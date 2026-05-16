Jednom izađi sa Jelenom, bićeš IZBAČENA IZ KUĆE! Anja Tabak popila kritike, Karleuša odlučila da probudi BEZOBRAZLUK u njoj! (VIDEO)

Produkcija joj dala vetar u leđa.

Anja Tabak sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izvela tradicionalnu pesmu "Mito bekrijo", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala i numeru Jelene Tomašević "Vertigo", a potom je žiri rekao svoje - ona je dobila tri da, i jedno ne od Bosanca.

- Nespremljeno, neuvežbano, prva pesma bez derta kako je napravljena, kao da ne znaš tekst, ubacivanje ukrasa koji ne postoje ni u jednoj varijenti, u drugoj pesmi si se izgubila, to samo pokazuje da se nešto dogodilo. Ako već pričamo o dinamici, isto je nije bilo, odmičeš mikrofon u visinama, praviš ravnu liniju. Toga nema, preslušaj pa ćeš videti šta je. Morate uvek čuti standard, prvu izvedbu, pa se onda nadograđivati, ako ne znaš ko je Vasilija Radojčić, onda pogrešna pesma za tebe - rekao je Bosanac.

- Ne znam šta da ti kažem, ti si meni paketić onako, lutaš sa repertoarom, htela bi da nam pokažeš kako sve možeš da pevaš i narodne i zabavne i pop i rok, a mislim da je krajnje vreme došlo da budeš samokritična, da kažeš šta ti najviše leži, i toga ćeš se držati. Dala sam ti da zbog lepote, a odabir pesama su mi kao baba i žaba, ali bilo je okej - rekla je Zorica.

- Ti si toliko pokazala u ovom takmičenju, tako si maestralne interpretacije imala, teško je podizati lestvicu, da svaka bude bolja od prethodne, nema toliko pesama koje su tako atraktivne i koje tebi leže, ima istine što je Bosanac rekao, da ima neuvežbanosti. Ali ti si toliko pokazala da je moje da zbog toga, ti si evidentno dobar pevač. Kao što je Jelena rekla mom Miodragu, da je jako dobar pevač, ali da mora da se pomeri, da malo više da, to važi i za tebe i ti moraš još nešto da ponudiš baš zato da ne bi bila dobra u moru dobrih citiram je i apsolutno se slažem, pokušaj da još nešto dodaš - rekla je Viki.

- Ja baš mislim da možeš da pevaš sve, ali je problem izabrati pesmu za takmičenje, a da nam prija ušima. Druga pesma je prenapadna za slušanje iako ti to možeš da izneseš. Ali nije takmičarska i smeta ušima, slažem se da je ovo pošten odnos, da žiri odluči - rekao je Desingerica.

- Moramo to nešto da prubidmo u njenoj glavi, Anja je previše fina, ali ne prolaze fini nego posebni, drugačiji, bezobrazno drugačiji, mora da se desi nešto da pobegnemo od smaračkih pesma i tog sejf pevanja, imaš sve predispozicije, strašan si pevač i strašna riba - rekla je Jelena.

- Jednom izađeš u grad sa Jelenom znaš kakva ćeš da se probudiš prekosutra - rekao je Ognjen.

- Izbačena iz kuće - rekao je Desingerica.

Anja je dobila glas od produkcije i ide dalje bez baraža.

Autor: R.L.