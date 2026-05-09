AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Daria Subotić ponovo POPILA KRITIKE, Desingerica joj poručio: Pokazao sam da sam BOLJI ČOVEK od tvog mentora!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Produkcija je ipak odlučila da ide direktno u deveti krug.

Daria Subotić sledeća je kandidatkinja ove večeri, koja je otpevala pesmu Tereze Kesovije "Moja poslednja i prva ljubavi", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga ona je otpevala pesmu Usnije Redžepove "Kazuj krcmo džerimo ", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Veliki talenat, neko ko je obeležio ovo takmičenje, ali večeras moram da budem brutalno iskrena ništa nisam osetila, način interpretacije mislim da nije bio adekvatan, malo mi je zasmetalo i to što je sve delovalo pomalo usiljeno, mislim da ti ove pesme nisu legle. Dolazimo u veliki raskorak sa tvojim talentom i tvojim mogućnostima i ovim takmičenjem, da li da nastupaš, a imaš samo 12 godina, ja bih ovoga puta rekla da nije bilo sto posto kao što ti možeš. Ja za tebe mislim da si nestvarni talenat - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se sa Jelenom, meni je prva bila prelepa, uživala sam, ti bi mogla u bilo kom Diznijevom filmu glumiš i pevaš, ali ostalim pevačima iskustvo ide u korist. Druga pesma mi se nije dopala, jako je teško tebi pronaći pesmu, drugu pesmu si vukla unazad. Dala sam da jer želim da im budem podrška, nisam ovde da bih vam tražila greške, već da vas podržim - rekla je Viki.

- Suviše si počela da unosiš glumu kroz afektiranje, ne glumiš već afektiraš, ne možeš da pružiš emociju ako nisi to doživela, ali si ušla suviše u taj glumački mod, Htela sam da ti dam ne, ali sam se uplašila da će ti još neko dati ne, volela bih da te vidim u tih top 15, ali ne glumi toliko dok pevaš - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva pesma okej, lepo otpevano, malo krindž faca, druga pesma dosadna, držanje pažnje nula, ovo je realno za dva da, od mene si dobila kao od čoveka da, da pokažem da sam bolji čovek od tvog mentora, vidi se ko je kakav - rekao je Desingerica.

Ognjen je odlučio da Daria ipak ide direktno u deveti krug.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Nisi fer, hoćeš da kažeš da ja ne čujem dobro? Viki i rukama i nogama branila Irmu Topolović, Kemiš stao na put njihovoj sreći (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Donja usna mi se zalepila za zube! Valentina Savović nasmejala žiri do suza, Đani joj poručio: Ista si Doris Dragović! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Probahatila si se, znaš da te svi vole! Sofija Gajdobranski ponovo pobrala sve pohvale, Desingerica joj zamerio samo jedno! (VIDEO)

Domaći

Nemoj više da prilaziš Despiću, on može samo da te OŠIŠA! Karleuša zamerila Dragani Mitrović ples sa Desingericom, HIT SCENA! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ana Jokić ZAPALILA SCENU vrelim plesom! Kemiš joj nije dao glas, ali dobila vetar u leđa od produkcije! (VIDEO)