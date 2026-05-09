Daria Subotić ponovo POPILA KRITIKE, Desingerica joj poručio: Pokazao sam da sam BOLJI ČOVEK od tvog mentora!

Produkcija je ipak odlučila da ide direktno u deveti krug.

Daria Subotić sledeća je kandidatkinja ove večeri, koja je otpevala pesmu Tereze Kesovije "Moja poslednja i prva ljubavi", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga ona je otpevala pesmu Usnije Redžepove "Kazuj krcmo džerimo ", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Veliki talenat, neko ko je obeležio ovo takmičenje, ali večeras moram da budem brutalno iskrena ništa nisam osetila, način interpretacije mislim da nije bio adekvatan, malo mi je zasmetalo i to što je sve delovalo pomalo usiljeno, mislim da ti ove pesme nisu legle. Dolazimo u veliki raskorak sa tvojim talentom i tvojim mogućnostima i ovim takmičenjem, da li da nastupaš, a imaš samo 12 godina, ja bih ovoga puta rekla da nije bilo sto posto kao što ti možeš. Ja za tebe mislim da si nestvarni talenat - rekla je Jelena.

- Slažem se sa Jelenom, meni je prva bila prelepa, uživala sam, ti bi mogla u bilo kom Diznijevom filmu glumiš i pevaš, ali ostalim pevačima iskustvo ide u korist. Druga pesma mi se nije dopala, jako je teško tebi pronaći pesmu, drugu pesmu si vukla unazad. Dala sam da jer želim da im budem podrška, nisam ovde da bih vam tražila greške, već da vas podržim - rekla je Viki.

- Suviše si počela da unosiš glumu kroz afektiranje, ne glumiš već afektiraš, ne možeš da pružiš emociju ako nisi to doživela, ali si ušla suviše u taj glumački mod, Htela sam da ti dam ne, ali sam se uplašila da će ti još neko dati ne, volela bih da te vidim u tih top 15, ali ne glumi toliko dok pevaš - rekla je Zorica.

- Prva pesma okej, lepo otpevano, malo krindž faca, druga pesma dosadna, držanje pažnje nula, ovo je realno za dva da, od mene si dobila kao od čoveka da, da pokažem da sam bolji čovek od tvog mentora, vidi se ko je kakav - rekao je Desingerica.

Ognjen je odlučio da Daria ipak ide direktno u deveti krug.

Autor: R.L.