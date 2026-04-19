Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović! (VIDEO)

Ide direktno u sledeći krug.

Valentina Savović sledeća je takmičarka koja je izašla na veliku binu, koja se predstavila pesmom "Crni ples" koju u originalu izvodi Oktobar 1864, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Maje Odžaklijevkse "Srećo reci", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri "da".

- Nije baš za četiri da. Bilo je dobro, ali ne dovoljno za četiri, naspram kandidata ostalih, nije bilo posebno, drugačije, u prvoj pesmi se nije baš najbolje snašla, greške su tonske, intonativne, bila je neubedljiva - navela je Viki.

- Nije bilo tonskih i intonativnih grešaka, bio je samo energetski pad - rekla je Jelena.

- Nije bilo ubedljivo, ona se trudila, ali neće da izađe, ovo je čast. Ovo je kredit, iako moram da kažem da smo mnogo puta dali kredit ali se isplatilo, i onda i da ne žalimo, kad budete sve bolji i bolji, nadam se da će i tebe da motiviše - rekla je Viki.

- Ja sam prošli puta dao ne, sad sam dao da, ali za sledeći krug, ovo nije takmičarski izbor pesama, krajevi nisu u redu, intonativno, artikulacija, akcenti čas dobri, čas ne, ne znaš za šta da se uhvatiš - rekao je Kemiš.

- Ja nju pratim od početka i gledam šta se događa, tvoja boja je takva, mala nemoćna, ali napredak je, dete je progovorilo, počeo sam da te razumem i zato sam ti dao glas, bilo je tu nesigurnosti. Imam utisak da ti je mikrofon nedovoljno otvoren da bi ti mogla koliko-toliko da manipulišeš sa to malo dinamike u glasu, napreduješ, bravo - rekao je Bosanac.

- Ja sam dao da, ja gotivim tvoj vokal i način tvog izvođenja, meni prija da slušam, ali bih se složio da je bilo za tri, nije bilo na visini zadatka kao prethodni takmičari, ali meni to prija i ne mogu da dam ne, nije bilo na vrihuncu zdataka - rekao je Desingerica.

- Meni si ti za neku novu pevačicu "Nevernih beba", gde ćeš da ispečeš zanat, treba ti neko, a to je neki producent, ko će izvući na silu da izvuče sve iz tebe, da svaki put imaš borbu za život, to će biti ono pravo - rekla je Jelena.

