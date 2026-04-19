Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović! (VIDEO)

AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ide direktno u sledeći krug.

Valentina Savović sledeća je takmičarka koja je izašla na veliku binu, koja se predstavila pesmom "Crni ples" koju u originalu izvodi Oktobar 1864, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Maje Odžaklijevkse "Srećo reci", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri "da".

- Nije baš za četiri da. Bilo je dobro, ali ne dovoljno za četiri, naspram kandidata ostalih, nije bilo posebno, drugačije, u prvoj pesmi se nije baš najbolje snašla, greške su tonske, intonativne, bila je neubedljiva - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije bilo tonskih i intonativnih grešaka, bio je samo energetski pad - rekla je Jelena.

- Nije bilo ubedljivo, ona se trudila, ali neće da izađe, ovo je čast. Ovo je kredit, iako moram da kažem da smo mnogo puta dali kredit ali se isplatilo, i onda i da ne žalimo, kad budete sve bolji i bolji, nadam se da će i tebe da motiviše - rekla je Viki.

- Ja sam prošli puta dao ne, sad sam dao da, ali za sledeći krug, ovo nije takmičarski izbor pesama, krajevi nisu u redu, intonativno, artikulacija, akcenti čas dobri, čas ne, ne znaš za šta da se uhvatiš - rekao je Kemiš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nju pratim od početka i gledam šta se događa, tvoja boja je takva, mala nemoćna, ali napredak je, dete je progovorilo, počeo sam da te razumem i zato sam ti dao glas, bilo je tu nesigurnosti. Imam utisak da ti je mikrofon nedovoljno otvoren da bi ti mogla koliko-toliko da manipulišeš sa to malo dinamike u glasu, napreduješ, bravo - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam dao da, ja gotivim tvoj vokal i način tvog izvođenja, meni prija da slušam, ali bih se složio da je bilo za tri, nije bilo na visini zadatka kao prethodni takmičari, ali meni to prija i ne mogu da dam ne, nije bilo na vrihuncu zdataka - rekao je Desingerica.

- Meni si ti za neku novu pevačicu "Nevernih beba", gde ćeš da ispečeš zanat, treba ti neko, a to je neki producent, ko će izvući na silu da izvuče sve iz tebe, da svaki put imaš borbu za život, to će biti ono pravo - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Elsan Pilica dobio sva ČETIRI DA, Karleuša mu dobacila: Lepa ti je i g*za, ja to gledam!

Domaći

Imamo pevačicu za Eurosong! Dragana Mitrović zapalila scenu, žiri oborila s nogu!

Domaći

Dobio ćerku i posvetio joj pesmu! Novopečeni tata Marko Ignjatović oborio žiri s nogu!

Pinkove Zvezde

Ana Jokić ZAPALILA SCENU vrelim plesom! Kemiš joj nije dao glas, ali dobila vetar u leđa od produkcije! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Probahatila si se, znaš da te svi vole! Sofija Gajdobranski ponovo pobrala sve pohvale, Desingerica joj zamerio samo jedno! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Fantastično otvaranje emisije! Luka Đokić zakucao na samom početku, dobio sva četiri DA (VIDEO)