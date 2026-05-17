Pometnja u studiju zbog Valentine Savović! Desingerica i Bosanac napravili ZBRKU GLASANJEM, produkcija reagovala! (VIDEO)

Ovo više neće smeti da rade.

Naredna takmičarka ove noći bila je Valentina Savović koja se predstavila pesmom grupe Magazin "Da li znaš da te ne volim", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom ona je otpevala i Viktorijinu pesmu "Barakuda", a onda su usledili glasovi žrija - prvo je Bosanac jedini dao ne, a na kraju je promenio u da, a potom je Desingerica promenio svoj glas u ne.

- Četiri da, vrati, vrati - vikala je Jelena.

- Ako je progovorila onda je tri da, ako poštujemo pravila onda je tri da, Bosanac je dao ne, a Bojana je progovorila - rekao je Desingerica.

- Viki kontroliši kuče - vikala je Jelena.

- Tako je, tri da i jedno ne - rekao je Ognjen.

- Zašto to radite, sad treba ja da odem kao Zorica - rekla je Jelena.

- Nebitno, imamo jedno ne, ali ovo su situacije kao deca da se igraju, od ovog trenutka kad izađemo na scenu do tad mora da se glasa, u ovom krugu nećemo ni komentarišemo, samo ćemo dati taster - rekao je Ognjen i dao joj glas da ide direktno dalje.

Autor: R.L.