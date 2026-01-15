MORAĆU DA TRAŽIM PRADVU PREKO SUDA! Terza čvrsto rešio da dobije svoje pravo da viđa Barbaru van Miličine kontrole! Učesnici otkrili KOJU SUMU NOVCA je trebalo da joj uplati (VIDEO)

Neće više ovo da doživljava.

Voditeljka Maša Mihajlović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić, a ono je glasilo: "Kad je Terza NN otac, što ova traži novac za malu".

- Ona očekuje novac i slažem se da on treba da daje novac za svoju ćerku, ali isto tako bih na Miličinom mestu upisala njega kao oca. Da ga nije upisala kao NN već bi ga predala sudu za alimenticiju. Smatram da je trebalo da ostavi novac za Barbaru - rekla je Aneli.

- Ko kaže da nisam ostavio novac - rekao je Terza.

- Ona mi je rekla da nije ostavio ništa - istakla je Ahmićka.

- Kad nemaš dokaz, ne možeš ništa, ja sam joj tražio broj žiro računa, ona je rekla da joj ne uplaćujem zbog poreza. Rekla mi je da će da me tuži za sve što nisam davao pare, ja joj kažem kako može kad sam ja NN otac. Ona se čula sa Milanom i rekla mu: "Ko ga j*be neka uđe samo da mu uzmem pare", naravno da ću dati pare za dete. Ovo što se izdešavalo, crkva, to poniženje, doneo sam odluku da ću tražiti prava na sudu, DNK sve, da se upišem kao otac, što da se buni, trebalo je da me upiše i kad smo bili napolju, ali ona kao samohrana majka dobija vrtić i tako dalje, ja nisam hteo, ali moraću preko suda, nema više dogovora, posle onog poniženja, izbacivanje iz crkve, neću da dolazim više u te situacije - rekao je Terza.

- Ona ga je upisala kao NN, nema šta da traži novac od njega. Bila sam tu, videla sam kako mu je tražila 13 hiljada evra - dodala je Kačavenda.

- Ona traži hiljadu evra za bebu, to mora sud da odredi - dobacio je Asmin.

- Kad smo bili u Narod pita, Terza mi je pokazao poruku za pare, bilo je nešto oko 500 hiljada dinara, ona ti je rekla da joj ne uplaćuješ nego da joj doneseš na ruke - rekao je Bebica.

Autor: R.L.