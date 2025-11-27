Malo se priča o tome što... Terza kipti od besa na sav glas zbog Miličine zabrane da on viđa Barbaru! (VIDEO)

Poludeo!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Da li je moguće da si izjavio: ''Ja kad bih imao dete'', pa imaš ga druže? - glasilo je pitanje.

- Mislio sam da imam dete da se dr*gira, kako su ovo izvukli iz konteksta - rekao je Terza.

- Video sam da je Milica okačila to - rekao je Milan.

- Bolje da mi dovede dete da vidim nego da pametuje. Digla se frka oko Nore, a malo se priča o tome što ja ne smem svoje dete da vidim - rekao je Terza.

Autor: N.Panić