AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Jelena te BUŠI JER JOJ JE DOSADNO! Aleksandra Stojadinović zbog Karleuše završio u BARAŽU, Zorica OGORČENA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj bilo svejedno.

Poslednji kandidat večeras bio je Aleksandar Stojadinović koji se predstavio pesmom Predraga Živkovića Tozovca "Noć je tiha", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu Šerifa Konjevića "Venčanica", a onda je žiri rekao svoje - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Ne zato što je celokupni utisak neprijatan, meni bar, ponašanje, izgled, gledanje levo-desno. Ti si neko ko stvarno nikad neće biti zvezda, ali nisam rekla da si seljak - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni ti odlično pevaš ove pesme, to je nekako i mentorski konfor zona a i tvoja, možda bi se malo i složio sa Jelenom, ne mogu da ti dam ne jer si ti to dobro otpevao, i tako se pevaju te pesme, a kao zvezda i ličnost, ne znam koliko ćeš biti neki faktor, sa tim brkovima i sa tom jarećom bradicom, ali mi je pevački za da, ali scenski izgled i za posao mi je ne - rekao je Desingerica.

- Bio si bolji nego prošli put, mislim da ti Šerif Konjević leži polovično, izvukao si polovično, ukrasi si pretrpano, ali Moravu si lepo otpevao - rekao je Bosanac.

- Tozovac je bio lep, lepo si otpevao, a druga pesma, nisam htela da povučem glas, ali mi se druga pesme nije dopala - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jelena buši zato što joj je dosadno, zato što hoće da ide kući, a ne zato što je on bio loš, ja se ne bunim, ideš u baraž pa ćemo videti, srećno sine - rekla je Zorica.

Produkcija je odlučila da Aleksandar ovoga puta ipak ide u baraž.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Zavolela sam ga: Teodora zaplakala kada je videla da je Bebica stavio njihovog medu u kesu! ŠOK (VIDEO)

Domaći

OVOME SE NIJE NADALA: Matora ostala u šoku nakon što ju je ovaj stanovnik Elite 9 probudio (VIDEO)

Domaći

OVAKO JE SVE POČELO! Ljubavni klip Darijana i Miljane nasmejao mnoge, a evo šta je za to vreme radila SNEŽA KUŠADASI! (VIDEO)

Domaći

PROGANJAĆU GA DO KRAJA: Aneli izgorela od ljubomore kad je zatekla Anitu i Luku same (VIDEO)

Zadruga

Luka raskrinkao Sandru: Otkrio da Janjušem njemu tera inat, ona propala u zemlju od blama! (VIDEO)

Domaći

BEŽALA OD BIVŠEG! Aleksandri Mladenović PALA ROLETNA kada je ugledala pevača sa kojim je bila u vezi! Došla na rođendan kod prijatelja pa nastao SKAND