Suludo je pričati o... Ognjen Amidžić o povratku Milana Stankovića, supruzi Mini, pa priznao kada ćemo je gledati na malim ekranima (VIDEO)

Voditelj Ognjen Amidžić stigao je na novo snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a kao i uvek, privukao je pažnju svojim raspoloženjem i prepoznatljivom energijom.

Pred početak snimanja Ognjen je kratko razgovarao sa okupljenim ekipama, dok su takmičari i članovi žirija uveliko pristizali na set popularnog šou-programa.

Na početku razgovora, Ognjen je otkrio da li mu je Rada Manojlović rekla nešto o povratku Milana Stankovića na scenu:

- Nije mi rekla ništa što ljudi već nisu čuli u emisiji. Iskreno, suludo je pričati o čoveku bez njega samog. Ako odluči da se vrati, to će sigurno biti primećeno i očekivano, pa će tada verovatno biti prilike za razgovor. - rekao je Ognjen pa se osvrnuo na razne teorije Rade Manojlović i sinoćnju emisiju Amidži šou:

- Sinoć je bilo savršeno. Videli ste Čanu, ona je legenda. Radujem se njenom koncertu, svaki njen dolazak je odličan. Što se Rade tiče, ja volim sve njene teorije. Tek je načela ideju. Nije imala vremena da objasni, ja sam se dogovorio s njom, posvetićemo do emisije raznim njenim teorijama, da ona to objasni. Zanimljivo je. Rada je neko ko je lucidan, nekad je teško to objasniti u jednoj rečenici, da ljudi to skapiraju. Stvarno bih voleo da razradimo neke od njenih teorija. Evo ova za vreme mi je zanimljiva, za elitističke vladavine, ma sve... - rekao je Ognjen.

Ognjen je otkrio da li uspeva da odmori od silnih obaveza:

- Mina mi mnogo pomaže. Kada ja radim do kasno, ona se organizuje ujutru oko vrtića i svega ostalog. Pokušavam da snimim unapred neke emisije za jul kako bih uspeo da odem ranije na odmor, ali kod mene nema prave pauze. - rekao je Amidžić i otkrio kada se Mina vraća na male ekrane:

- To zavisi isključivo od nje, šta bude želela i šta joj bude najviše prijalo. Ona je perfekcionista i želi da sve bude kako treba. Uvek sam za to da žena radi i da se bavi onim što voli. Posebno posle nekoliko meseci od porođaja, važno je da radi ono što joj prija. Poznajući Minu, ona voli da radi i želi da radi. Smatram da se čovek najbolje oseća kada uspe da uskladi porodicu i posao, a ona ima moju punu podršku u svemu.

Autor: N.B.