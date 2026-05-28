BILA MI JE KNEDLA U GRLU, SAMO ŠTO NISAM ZAPLAKALA Bojana Lazić progovorila o svađama sa Desingericom: Svađala sam se sa njim, a nisam ga razumela

U Šimanovcima se danas snima polufinale najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a među kandidatima i čitavom timu koji radi na ovom projektu već se oseća euforija uoči finala.

O tome svedoči i voditeljka Bojana Lazić, koja je danas stigla prva u studio.

- Polufinale, da. Ja ne mogu da verujem da je ovo poslednja emisija, finale ne računam, jer je uživo - kaže Bojana i dodaje:

- Ne mogu da verujem, ne znam kad pre. Tako prođe i život, isto (smeh). Znaš kako kažu, kad ti je lepo vreme brzo prolazi. Baš sam sinoć sumirala utiske, toliko je ovo jedno ogromno iskustvo u mom poslovnom životu.

Na pitanje ko ju je ili šta ju je najviše oduševilo tokom čitave sezone rekla je:

- Oduševili su me svi članovi žirija, zato jesu to što jesu, bez dlake na jeziku su, imaju svoj stav. Jako karakterni ljudi, obožavam takve osobe. Oduševili su me kandidati, probrali smo najbolje. Ne mogu da opišem koliko su kulturni, vaspitani, njihovi članovi porodica... Baš smo se svi vezali, jedni za druge, moram da priznam da su predivni. Pre nekoliko dana mi je mama jednog učesnika rekla da je digla kredit kako bi uložila u svog kandidata, u časove pevanja dodatne, u stajlinge... Meni to, kao majci, je bilo mnogo emotivno - priznaje ona.

- Vidim da roditelji ulažu u svoju decu kroz takmičenje, ovo jeste neka vrsta škole. Trnovit je put do uspeha, to svi dobro znamo.

Izdvojila je jednog takmičara za kog joj je bilo posebno teško kada je napustio takmičenje.

- Posebno mi je žao zbog Dilbera, verujem da ga svi pamte. Tada sam radila baraž, ja sam mu rekla da napušta takmičenje i bila mi je knedla u grlu, samo što nisam zaplakala. Ja ili se baš smejem ili plačem od emocije. Preemotivna sam, empatična sam i osetljiva, sve me dotakne - priznala je ona.

Na pitanje o turbulentnom odnosu sa članom žirija Dragomirom Despićem Desingericom, Bojana je rekla:

- Moram da kažem da poslednje tri, četiri epizode, bio je predivan prema meni. Čak smo na kraju zaključili da ovo što mi se obraćao sa bicurice, objasnio mi je da je to kompliment. To mu je top riba. Rekla sam mu:"Znači, ti si mi sve vreme delio komplimente, a ja se svađala sa tobom?". Nisam ga razumela - zaključila je popularna voditeljka.

Autor: D. T.