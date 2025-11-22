AKTUELNO

Denis iz Skoplja iznenadio izborom pesama: Žiri ga pohvalio, a glas mu je dala samo ONA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Denis Dodevski naredni je kandidat koji se predstavio žiriju i publici. On ima 24 godine i dolazi iz Skoplja, a predstavio se pesmom"Dođi", Parnog valjka. Prvi glas koji je dobio bio je od Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga zapevao je pesmu "Bre gidi džanum" od Dragana Kojića Kebe.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija: 

- Meni si bio beskrajno simpatičan - rekla je Jelena pa je Desingerica podrignuo.

- Ovo je Bosanac - rekao je Ognjen pa su se svi nasmejali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraš da imaš malo više gasa, malo više šurenja - rekao je Desingerica.

- Znaš da pevaš, to je činjenica. Nedostaje ti samo ta prodornos, moraš da budeš veseo da uživaš u tome što radiš. - rekla je Viki koja je njegov mentor.

Autor: N.B.

