Denis iz Skoplja iznenadio izborom pesama: Žiri ga pohvalio, a glas mu je dala samo ONA (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".
Denis Dodevski naredni je kandidat koji se predstavio žiriju i publici. On ima 24 godine i dolazi iz Skoplja, a predstavio se pesmom"Dođi", Parnog valjka. Prvi glas koji je dobio bio je od Viki Miljković.
Nakon toga zapevao je pesmu "Bre gidi džanum" od Dragana Kojića Kebe.
Njegov nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su komentari žirija:
- Meni si bio beskrajno simpatičan - rekla je Jelena pa je Desingerica podrignuo.
- Ovo je Bosanac - rekao je Ognjen pa su se svi nasmejali.
- Moraš da imaš malo više gasa, malo više šurenja - rekao je Desingerica.
- Znaš da pevaš, to je činjenica. Nedostaje ti samo ta prodornos, moraš da budeš veseo da uživaš u tome što radiš. - rekla je Viki koja je njegov mentor.
Autor: N.B.