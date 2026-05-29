HIT SNIMAK! Desingerica na snimanje 'Pinkovih zvezda' doneo PEČENO PRASE, Karleuša doživela POMRAČENJE!

Lice prekrila rukama.

Tokom pauze od snimanja najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu "Pinkove zvezde", članovi žirija rešili su nešto da prezalogaje. Ovoga puta, Dragomir Despić Desingerica napravio je pravu malu gozbu za svoje kolege.

On je doneo pečeno prase, čemu su se mnogi veoma obradovali, ali bilo je i onih koji su negodovali.

I dok su Bojana Lazić, Viki Miljković i Ognjen Amidžić oduševleno aplaudirali zbog sveže prasetine, Jelena Karleuša prekrila je lice rukama i vikala "Ua, ua!"

Ona je poznata po tome što ne jede meso, pa je i ovoga puta preskočila gozbu, ali ostali su se propisno 'omrsili'.

