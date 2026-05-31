Ognjen Amidžić saopštio VAŽNU ODLUKU, žiri odmah skočio: Ovo vam je opomena, sledeći put PRODUKCIJA ELIMINIŠE!

Biće gusto!
Nakon što su svi kandidati završili svoje nastupe, i niko nije bio u baražu, obratio se Ognjen Amidžić.
- Večeras niko nije otišao u baraž, samim tim su svi otišli u baraž. Kad niste mogli da se složite, onda su svi automatski otišli u baraž i vi ćete morati da odlučite ko ispada direktno - rekao je Ognjen.
- Izvini, ne dolazi u obrzir - povikali su članovi žirija.
- Ako se ovo desi u sledećoj emisiji, produckcija će sama da eliminiše određeni broj ljudi, ovo vam je opomena, sledeći put ako vi ne odlučite, produkcija odlučuje i eliminiše - upozorio je Ognjen i odjavio emisiju.
Autor: R.L.