Jedva čekaš da siđeš sa bine, neprijatno ti je! Žiri zamerio Miodragu Đokiću što ne uživa na sceni, on nije znao šta ga je snašlo!

Moraće u baraž.

Naredni takmičar ove noći bio je Miodrag Đokić koji je izveo pesmu Darka Lazića "Klošar", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga on je otpevao i pesmu Šabana Šaulića "Noćas mi se s tobom spava", a onda je žiri glasao - tri da i samo jedan negativan glas od Zorice Brunclik.

- Mislim da je Jovan otišao u baraž, mislim da je fer da i ti ideš s njim, pa neka tvoja mentorka odluči koji od vas dvojice joj više prija. Što se mene tiče, ja bih tebe direktno u finale, ali nije fer da ti dobiješ da a Jovan ne. To je razlog - rekla je Zorica.

- Možda mogu da idu obojica, ti bi da namestiš da meni prođe jedan - navela je Viki.

- Time se ti baviš, nameštanjem se ti bavš sa ovom pojavom ovde - rekla je Zorica.

- Mi smo ovde svi jako bitni, i svaki naš glas može da propusti ili ukanali nekog. Večeras ja nisam želela da dam ne zato što si ti, kad se sve sabere, možda i najlepša boja ovog takmičenja, imaš neku čarobnu moć kad je reč o tvojoj boji. Od početka sam ti rekla da bojom podsećaš na Elvisa Prislija, to je najskuplja boja na planeti - rekla je Karleuša.

- Mi sad slušamo Elvisa kako peva narodnjake - konstatovao je Bosanac.

- Tvoje smotano ponašanje, ta tvoja neprijatnost dok pevaš, sve to stavljam na stranu kad je reč o tvojoj boji koji vredi milion dolara. Tehnika pevanja je savršena. Zašto se tako trljaš po glavi, po licu, deluješ kao da ti je neprijatno što si tu, ne trljaj se, ne deluj kao da želiš da pobegneš vrišteći, jer si brutalan talenat - rekla je Jelena.

- Ja bih se složio sa Jelenom, plus si spaljen lik, s takvim vokalom imaš pogrešan stav, bez obzria na binu, treba da imaš bol u onoj stvari, ali pozitivan, a ti kao da te je neko tukao što si došao tu, niko te nije tukao, a tu si, a s tim vokalom, treba da budeš pun sebe da znaš šta možeš, ja sa svojim kandidatima tako pričam, to je to, i da si svestan da je to to. A ti dođeš kao da te je neko tukao, nije samo na bini, i sa strani si takav, kao da te nešto muči, kao da mi duguješ lovu - rekao je Desingerica.

- On jedva čeka da siđe s bine. Kad bi gledali govor tela, samo da ovo prođe, neprijatnost - rekla je Karleuša.

- Ja bih ga restartovao, otkinuo bih te. Moraš da uživaš u tome što ti život pruža - rekao je Desingerica.

- Uživa na svoj način, po tome je originalan, on peva brutalno, nema potrebe da se izvrće tu - rekla je Viki.

Produkcija je odlučila da Miodrag ipak ide u baraž.

Autor: R.L.