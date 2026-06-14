Nikad neizvesnija borba u baražu! On je večeras zauvek napustio 'Pinkove zvezde'!

Bilo je gusto.

Nakon što su svi takmičari završili svoje nastupe usledio je baraž, a ove noći u baražu su bili Jovan Gavrilović, Ana Jokić, Miodrag Đokić, Haris Kajević, Dragana Mitrović, Igor Lošić, Pavle Petković i Stefan Cekić.

- Ostalo je samo još malo do superfinala, kada budemo objavili ko je naša Pinkova zvezda. Ono što je najvažnije jeste da smo svi postali velika Pinkova porodica. Dobra vest je da ste večeras čuli i videli 20 kandidata, u baražu njih osmoro, a samo jedan kandidat večeras napušta ovo takmičenje, a u polufinalu ćemo čuti i videti 19 kadndiata. Naredne sedmice mora njih četvoro mora da napusti takmičenje, a samo 15 će biti superfinalisti. Kandidat koji večeras napušta takmičenje je Pavle Petković - saopštila je Bojana.

- Sve je to normalno, sve je za ljude, idemo dalje - rekao je Pavle.

Autor: R.L.