Palo suočavanje, obezbeđenje u pripravnosti! Bora se obratio Asminu, evo šta mu je rekao nakon sinoćnog obračuna! (VIDEO)

Bilo je gusto.

Bora Santana i Asmin Durdžić suočili su se danas ispred Bele kuće, a tom prilikom Bora se izvinio za sve što mu je sinoć izgovorio.

- Ima da ti se izvinim za to što sam ti rekao majku bošnjačku, za to mi je krivo, jer ja se nisam nikad s tobom svađao - rekao je Bora.

- Rekao sam ti to za tvoje dobro - naveo je Asmin.

- Krivo mi je što si skočio kad se sa drugim svađam. Krivo mi je što sam tebi to rekao, ja nisam nacionalista - rekao je Santana.

- Šta ako bude drugi put - pitao je Asmin.

- Neće biti drugi put, neću to sebi više dozvoliti - rekao je Bora.

- Vidi nemoj više nikad da mi prilaziš u životu, izbegavaj me, i nećeš imati problem, nikad te nisam napao prvi. Nikad ti ništa nisam opsovao, jedini sam bio uz tebe tu. Uvek sam te zaštitio. Ne mogu ti oprostiti to što si mi rekao - zaključio je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.