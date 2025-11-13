NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Evo ko je odneo pobedu u današnjem IZAZOVU Velikog šefa! (VIDEO)

Bilo je gusto!

Pobedničke grupe iz oba kruga stupile su u finalni okršaj današnjeg izazova Velikog šefa.

Borba je bila neizvesna i učesnici su se svojski potrudili da što brže prenesu plastične čaše sa jednog kraja na drugi.

Bilo je i navijanja sa obe strane, a na kraju je pobedu odneo tim u kom su bili Terza, Matora, Dragana, Uroš, Babejićka, Ivan Marinković, Boginja

Terza je pobesneo i pobacao korpu sa čašama, jer je smatrao da su pojedinci iz protivničkog tima ukrali čaše.

Detaljnije pogledajte OVDE

Autor: R.L.