NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Evo ko je odneo pobedu u današnjem IZAZOVU Velikog šefa! (VIDEO)

Bilo je gusto!
Pobedničke grupe iz oba kruga stupile su u finalni okršaj današnjeg izazova Velikog šefa.
Borba je bila neizvesna i učesnici su se svojski potrudili da što brže prenesu plastične čaše sa jednog kraja na drugi.
Bilo je i navijanja sa obe strane, a na kraju je pobedu odneo tim u kom su bili Terza, Matora, Dragana, Uroš, Babejićka, Ivan Marinković, Boginja
Terza je pobesneo i pobacao korpu sa čašama, jer je smatrao da su pojedinci iz protivničkog tima ukrali čaše.
Autor: R.L.