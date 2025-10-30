AKTUELNO

NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA: Učesnici dali sve od sebe da trijumfuju u današnoj igrici, a najviše sreće imali su OVI učesnici! (VIDEO)

Nije bilo lako!

Učesnici Elite podelili su se u četiri grupe, po devet takmičara, kako bi odgovorili na izazov velikog šefa.

Sve četiri grupe, zelena, crvena, žuta i plava, krenule su isto vreme takmičenje. Naime, svako od njih treba da od starta, do cilja prenese papirić u boji svog tima do kofice, ali uz pomoć slamčice.

Na kraju i posledje runde, ekipa žutih takmičara imala je ukupno najveći broj papirića, pobedila je grupa u kojoj je bio Anđelo Ranković.

