BOSANAC STIGAO NA VELIKO FINALE PINKOVIH ZVEZDA: Odmah žestoko potkačio Viki i Karleušu, udario na njihov rad! (FOTO+VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Pevač Dragan Stojković Bosanac pojavio se u Šimanovcima pred početak velikog finala Pinkovih zvezda, a tom prilikom progovorio je o penziji, pobedniku Pinkovih zvezda, a tom prilikom udario je i na rad koleginica Viki Miljković i Jelene Karleuše.

- Znam ko će pobediti, ali neću da vam kažem. Evo samo što mi suze nisu krenule... Imam ja više godina i ne znam šta će biti za mesec dana... - rekao je Bosanac i dodao:

- Ja dajem nivo, ima dosta dobrih kolega i znalaca. Nismo mi popili muzičku pamet Srbije ovog sveta. Ko se najbolje snađe, taj je zapažen - poručio je Stojković i progovorio o penziji.

- Ja sam u penziji već sedam godina ili osam... Da me nema, pitali bi da li sam živ. Ne bih se povlačio - kaže Bosanac i otkriva da li će mu kolege iz žirija nedostajati.

- Niko mi neće nedostajati od žirija. Što će mi nedostajati? - rekao je Dragan, a na pitanje da li je čuo nove pesme Viki i Karleuše, imao je žestok komentar.

- Nisam čuo, ja slušam lepu muziku - potkačio je Bosanac koleginice.

Autor: M.K.