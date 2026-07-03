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BOSANAC STIGAO NA VELIKO FINALE PINKOVIH ZVEZDA: Odmah žestoko potkačio Viki i Karleušu, udario na njihov rad! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Pevač Dragan Stojković Bosanac pojavio se u Šimanovcima pred početak velikog finala Pinkovih zvezda, a tom prilikom progovorio je o penziji, pobedniku Pinkovih zvezda, a tom prilikom udario je i na rad koleginica Viki Miljković i Jelene Karleuše.

- Znam ko će pobediti, ali neću da vam kažem. Evo samo što mi suze nisu krenule... Imam ja više godina i ne znam šta će biti za mesec dana... - rekao je Bosanac i dodao:

- Ja dajem nivo, ima dosta dobrih kolega i znalaca. Nismo mi popili muzičku pamet Srbije ovog sveta. Ko se najbolje snađe, taj je zapažen - poručio je Stojković i progovorio o penziji.

Foto: Pink.rs

- Ja sam u penziji već sedam godina ili osam... Da me nema, pitali bi da li sam živ. Ne bih se povlačio - kaže Bosanac i otkriva da li će mu kolege iz žirija nedostajati.

- Niko mi neće nedostajati od žirija. Što će mi nedostajati? - rekao je Dragan, a na pitanje da li je čuo nove pesme Viki i Karleuše, imao je žestok komentar.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam čuo, ja slušam lepu muziku - potkačio je Bosanac koleginice.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Dragan Stojković Bosanac

#Finale

#Pinkove zvezde

#Žiri

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