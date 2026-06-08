Od Putina smo dobili Magarovskog kom ona vređa dete: Bebica opleo po Filipu Đukiću, udario na Terzu, pa rastavio Hanu i Nerija na činioce: Otišao je dva puta trezan sa transvestitom da... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazano raskrinkavanje afere Nerija Ružanjija sa transvestitom, pa je tako voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Nominacije su se komentarisale itekako, takođe i tvoja nominacija i naslađivanje na Asminov račun koji je tebe komentarisao i degradirao kao muškarca, šta se njemu desilo - pitao je Darko.

- Ovo je sezona mog pranja, svi me opraše ove sezone (smeh). Evo dolazi kraj ove sezone, Asmin s početka, njegovi stavovi, kako je mene ponižavao i degradirao moje postupke i šta se meni dešava, do dana današnjeg, što sam sebi on napravi, od toga kako ga komentariše njegova porodica, šta mu je Maja radila u muvanju, u vezi i dan-danas. Pre nego što je Dača bio vođa, ja sam rekao da jedina koja je meni zanimljiva izolacija su Filip i Maja, baš zbog Asminovih postupaka i ponašanja...On je najstrašnije ponizio Maju kada je rekao ono da joj čuva vaginu, to je priznanje da ga boli Filip Đukić. Mislim da je Asmin ove godine pokazao da je papak, kako je on nazivao druge, da nema nijedan stav, da je ker kao što ga je Maja navodila - rekao je Bebica.

- Koje ti je posle svega mišljenje o FIlipu Đukiću - pitao je Darko.

- Ja kada sam pričao da je on proračunat i da je svaki put taktičan i da unapred zna svaki svoj korak, tako je bilo i tada sa Lukom. Kada god sam imao svađu, posle pet meseci smo Kačavenda i ja smo nekako progovorili, pa indirektno ispričali i videli kako je bilo. Svestan je Filip nekih stvari koje je uradio...Svestan je koliki bi teret nosio taj razgovor njega i Luke, jer su oni ušli u odnos tek tako. On je najveći borac za plasmane, sinoć kada je Ivana prokomentarisala za devojke koje imaju dete, kako ih gleda kao da imaju neku falinku, na to je samo reagovao jer to napolju ima odjek, jer mu to ruši reputaciju - rekao je Bebica.

- Filip i Aneli, šta smatraš da će se tu izdešavati i zbog čega produbljuje u uvećava tu emociju, sa kojom ne želi da bude u vezi jer ima dete, kako kaže - pitao je Darko.

- Ne mislim da su se zaljubili jedno u drugo, više je tu ta rijaliti priča, da budu oni tu nešto spojeni, da tu nešto gori, a da on zbog stava neće ući u vezu. On je spominjao neku genetiku deteta, evo u majku si se zaljubio, bila ti je najgora pa si promenio mišljenje, otac je tu, normalni su ljudi... - rekao je Macanović.

- Kako komentarišeš ovo što se dešava u odnosu Viktora i Mine - pitao je Darko.

- Viktor mi je čudan jer je bio striktan u svom stavu, pa popusti i ponizi Minu. Ovo što je bila u tuš kabini posle rođendana Velikog šefa, to je poniženje za devojku koja ima takvu priču iza sebe. Dobro si se držala i sve, pa da se ukanališ zbog ovakvog odnosa...Viktor ima mnogo više grešaka nego Mina u ovom odnosu, iako je Mina lagala, ali su preko toga prelazili - rekao je Bebica.

- Kako to da si prešao Teodori preko toga da je sačuvala Đukića i nominovala Maju - pitao je Darko.

- Pre neki dan smo pričali o tome, ja sam rekao da bi mi bilo logično da pošalje Maju. Njoj je najviše da li joj je neko vređao majku ili porodicu, pa mi je bilo logično da će ostaviti Filipa - rekao je Bebica.

- Šta se dešava sa Sofijom i Terzom - pitao je Darko.

- To je moja omiljena tema...Kada su njih dvoje u pitanju i Terza, Terza meni tu ima mnogo veću težinu u odlukama i stvarima koje radi, posebno što kaže da su mu porodica i dete najbitniji, jer ako jeste tako, Sofija ne treba da mu bude na putanji da razmišlja da bude blizak s njom. Pored Asmina, on je još jedan blam, od Putina koji brani Rusiju, dobili smo Magarovskog kom Sofija nabija uši, koja mu vređa dete i majku deteta koja mu dete odgaja - rekao je Bebica.

- Hana i Nerio, ti si govorio da nije smešno sve o čemu se govori - pitao je Darko.

- Oni su za mene dva hipika, kada ih vidim kako idu sa žurke...Razmišljao sam o tome kada je počela priča, mnogo ljudi ima ovde koji imaju decu, pa se smeju na to. Tema je jako teška, imamo dvoje ljudi koji su totalno nesnađeni u životu, ja vidim da se oni non-stop izvinjavaju njenoj mami koja joj čuva dete, a oni najgore rade. Okej, ustanovili smo, biseksualac, to nije bitno, bitno je da si ti tri puta otišao sa trandžom da ti pu*i penis, posle dva puta još odeš trezan - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić