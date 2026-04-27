Sme samo da priča sa Dušicom! Asmin progovorio o odnosu sa Majom, opleo po Staniji, pa se osvrnuo na Terzu: Poštuje porodicu, ali dokle god joj pere stvari... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića i Maje Marinković, Darko Tanasijević, voditelj "Elite" u Šiša baru porazgovarao je sa Asminom.

- Baš romantično ste razgovarali juče kada ti je govorila da imaš mali polni organ, a ti njoj da ima vaginu kao zimsku čizmu - pitao je Darko.

- Baš je ružno i blamantno, stvarno me je sramota od moje i njene porodice. I njoj sam juče rekao: "je l' te je sramota od tvog ponašanja", ali eto...Iskreno, ne vidim grešku u svom ponašanju prema njoj. Biću iskren, ona je bolesno ljubomorna devojka, ne mogu da kažem da je ljubomorna na jednu devojku, nego na sve devojke u kući. Ne podnosi to da sam sam u kupatilu sa nekom devojkom - rekao je Asmin.

- Ti napolju kada pustiš devojku na piće i u grad, ti nemaš dokaz gde je gledala i šta je radila, kao što imaš ovde - pitao je Darko.

- Ona oseti u ljudima lošu nameru i zato joj smeta. Sa Dušicom mogu da sedim pola sata i da pričam sa njom, za nju reč neće da kaže, uopšte je ne zanima. Ne kapiram to - rekao je on.

- Je l' misliš da ćeš uspeti sa njom da izađeš na kraj - pitao je Darko.

- Ja volim na neki način ljubomorne devojke, ako mi ne ljubomoriše, ja sam katastrofa! Ne znam gde su ovde granice, Maja je devojka koja ništa živo ne radi i sve mi živo prijavi. Danas se presvlačila, ušao je Filip Đukić, pa je odmah izašao, ona mi je to prijavila...Imam Staniju, Aneli, pet-šest devojaka sa kojima sa povezan - rekao je Asmin.

- Je l' Maja devojka sa kojom možeš da zamisliš porodicu, miran skladan život - pitao je Darko.

- Ne gledam Maju kao avanturu, nemam u glavi da nekoj drugoj pravim dete, niti sam tip da pravim svadbe i da se ženim. Ne gledam je kao kombinaciju, ali nikada nisam planirao - rekao je Durdžić.

- Kako se Stanija nosi sa tobom i Majom, vi joj zamerate što ima potrebu da nešto dobaci i prokomentariše - pitao je Darko.

- Ja joj ne zameram to, ima pravo da komentariše, zamerio sam joj što je rekla da je Aneli za sve u pravu. Ona ne može nijednu lošu reč da kaže za našu vezu, jer sam bio galantan i veran, kako je rekla. Nisam razmišljao koju više boli moja veza sa Majom, bilo bi logično da Aneli više boli jer imamo Noru, ali one vide sebe u Maji - rekao je Asmin, te se osvrnuo na svađu sa Aneli i optužbe na račun njene porodice:

To što sam pričao za Groficu i Situ to je istina, tvrdim, stojim iza toga. Ona kod tebe na novinarima priča kako moja mama hoće da izvadi silikone...Verovatno su zgroženi mojim ponašanjem, moja mama je strogo protiv psovki. Mevlida mi je rekla da ne psujem i da nemam se*sualne odnose!

- Maja je zaključala ribicu, je l' ozbiljna u tome - pitao je Darko.

- Ma nije ozbiljna, kaže to u afektu. Da sam bio sa Stanijom ne bi bila zaključana ili bih raskinuo. Moji znaju da na mene ne mogu da utiču što se tiče Maje, ja kada bih je odveo da je upoznam, moja mama nikada ne bi pokazala da je ne podnosi - rekao je Asmin.

- Ona ti je poručila da razliku od tebe i tvoje bivše žene, ona i Filip Car su bila prava ljubav - pitao je Darko.

- Mene ta tema Filip Car ne zanima. Spominjem jer me provocira, ona meni nabija Staniju i Aneli na nos, onda ja spomenem Filipa... - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš bliskost Aneli i Filipa Đukića - pitao je Darko.

- Nisam ni primetio koliko su bliski, Aneli je slobodna žena može da radi šta hoće. Navijam da uđu u neku vezu, da ima da je neko zagrli i voli - rekao je Asmin.

- S Bebicom si u nikad žešćem ratu - pitao je Darko.

- Bebica mi je nebitan. Teodora je neko ko me konstantno gleda, gleda u mene i u Maju non-stop. Juče je rekla u facu Bebici da je sa njim jer je Filip nije priznao za devojku, pa je on skočio. Nisam spuštao loptu, samo ne želim da mu stajem na muku. Šta je on brutalan?! Samo psuje sestru i majke - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na to što je pukla tikva između Anite i Stanije - pitao je Darko.

- Ja sam to rekao prva tri dana kada je ušla Stanija. Misliš li da Stanija voli Tašu?! Ja ću tek da pričam šta je pričala za Tašu, kakva Taša, plaćaju je da im vodi Instagram. Anita ne podnosi Staniju, Stanija ne podnosi Anitu - rekao je Durdžić.

- Da li će se Terza pomiriti sa Sofijom, šta misliš - pitao je Darko.

- Terza je jako emotivan! On stvarno poštuje svoju porodicu, njega je sramota od porodice. Mislim da joj je danas odneo ili poslao u izolaciju da jede. Jako je teško da raskineš sa nekim, u istom smo prostoru - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić