Ne može ona kopitarka da se poredi sa Majom: Kačavenda preko Marinkovićeve ZGAZILA Aneli, pa se obratila Asminu: Šta god... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče ovo dvoje ljudi, kada čujem, povraća mi se. Terza je provukao, u smislu da je moj i tvoj odnos Majo klimav. Ja Maju volim na poseban način i to će tako biti. Kada si provukla za stolom, nisam se pronašla, vezano za odnos tebe i Aneli. Ja nisam ni Đedoviću zamerala, znaš da ne bih ni tebi, ja nemam taj problem sve dok se ne provlačim. I dalje mislim sve isto o tebi, da si posebna, svoja, jedinstvena, harizmatična, duhovita. Od go*ana se pita ne pravi, u neku mentolku možeš da uložiš i 100.000, pa ne valja ku*cu, ti si se skroz izgradila i mentalno i sve. Što se toga tiče ti si meni "high class", Boginju sam ti jedino zamerila, smatram da ti to nije trebalo, ali neću puno o tome da pričam...Dobro se zna da si osetljiva na oca i kraj priče, ali to ne mogu, to sam obrisala (Dača). Prvo i osnovno, stalno potenciraš da Taki da dođe ništa ne bi promenilo, ja ne mislim da je tebi bilo kakav uslov Taki niti bilo ko, po meni, vaš odnos se razvijao na pravi način, kao Lukin odnos sa Sandrom prošle godine. Rekla sam da neću da komentarišem odnos sa Filipom, jer je od spolja, ali isto tako mislim da ovde nešto postoji. Ja sam tebe dovoljno upoznala da znam da ne bi tek tako dala pristup da se tako neko s tobom šali, te peckalice, da ne postoji nešto. Ne kažem da je zaljubljenost, ali intimniji odnos postoji. On je tip muškaraca, to najviše mrzim, a to je da kada nešto uradi i kada je nemoćan, onda radi ovo sa MIljanom ili Sandrom, ja bih ga tukla da smo napolju. Dotaći ću se Stanije, pravila si ti razna sr*nja, nazivala si je drugaricom, ali ne mislim da to tebi treba da bude kamen spoticanja s obzirom na to da je ona njegova partnerka. Znam da kada su govorili da će te Aneli nadmudriti, ne može, ti si beogradsko dete. Ja sam bila neko ko je trpeo dve nedelje, jer ne želim da potrošim novac na tu mentolku od koje mi se se*e, jer sam ovde zbog dece, a ne zbog popularnosti. A na kraju balade, kada sam go*na pojela - rekla je Kačavenda.

- Milena ovako nije komentarisala Maju u zadnje vreme, imala je animozitet - skočila je Aneli.

- Pet meseci pljuješ ovde i provociraš. Ti si jedna ku*vetina i ološ, ali nisi nominovana, skini mi se (Aneli) s ku*ca. I nemoj da se kompleksiraš što komentarišem Maju, tvoje grudi smo videli u žutom bodiju na debati, skar fejs. Lobotomija mozga, ti si jedna štakorka i ne možeš da se porediš sa Majom...Ova smećarka ti ni za ku*ac nije trebala, ovo je Aneli koja ti vraća šejker, prva svađa sa njom, vratila mi je trenerku koju sam joj poklonila, to je kulovka koja ne zna da kada se nešto pokloni, da se ne vraća. Šta da joj kradem?! Ova kopita, ovaj "Gucci" što nosi od prošle sezone. Da, to jeste sve zbog Asmina, ove suze se ne rone zbog deteta, jer su dete i partner du*e i oko. Ona je sujetna pi*kopaćenica, ne može da se poredi sa Majom. Najstrašnije ti zameram što si rekla Asminu da je monstrum, zato što je to kvarno bilo do ja*a, zato ćeš u izolaciju, sačuvaću Asmina. Ja podržavam Asmina i Maju, mislim da bi to bio jedini realan odnos i gorelo bi sve. Maja ima vrstu nesigurnosti. Odnos nje i Filipa Đukića je nešto od spolja i ne želim to da komentarišem - rekla je Kačavenda.

- Jao kakav bi to odnos bio?! Daj bre - skočio je Janjuš.

- Vidim da ti imaš dva oka, nije ti nijedno iskopala, voleo si ovu ženu, pa što si bio sa njom?! Gledala sam sve, dosta je bilo unošenja, neće svako do da trpi, doviđenja i prijatno...Svi komentarišite kako god hoćete, ja verujem da ti znaš da ja mislim ovo što govorim Majo. Šta god govorila, ja mislim drugačije. Ja sam prošla kroz ovo, tebe može da osvoji jak muškarac, neko ko može tebe da ishendla i da se ne kompleksira zbog takvih žena. Koga boli ku*ac s kim si bila?! Mogu da ti duvaju u bu*u - rekla je Milena.

- Hvala Mileni puno. Moji bivši svi pokušavaju, a svaki bi se pomirio sa mnom, da me ogade muškom rodu da bi im se zgadila. Što me više pljuju i pričaju da sam ludača, to me više žele - rekla je Maja.

- Nikada nisam mislila da ti je Asmine Maja rijaliti, možda si imao planove, ali ovo prvi put čujem. Ja sam tebi rekla da mislim da si zaljubljen u Maju. Šta imaš ti da pričaš sa onom smećarkom?! Opet ti to nije jasno. Maja nije pozdravljena u čestitkama jer se zbližila sa Aneli, apsolutno! To što si se ti ponižavao u branjenju Maje, ja te razumem, braniš šta god ti poželiš...Tvoj i moj odnos se nije promenio i neće se promeniti. Ti si sposoban, mnogo si luđi i gori nego što ovde sebe možeš da pokažeš. Ja znam da ćete se ti i Maja pomiriti, pitanje je dana, ja ti držim fige u osvajanju, da li će to biti ovde ili napolju...O tebi imam lepo mišljenje, svi naši sukobi koji budu bili na dalje, neću dozvoliti da se bilo šta promeni - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić