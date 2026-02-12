Ne štedi ni njega! Boginja vratila Asminu milo za drago, jer se umešao u njenu svađu s Majom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Zašto Asmin treba da štiti Maju od Boginje, da je pametan, ne bi trebao da prilazi više Maji, a ne da se meša u ženske svađe - glasilo je pitanje.

- Ja sam Asminu rekao da treba da se pomeri, da ne ide kod Boginje, a i Maji sam rekao da ne treba da uzvraća na uvrede...Rekao sam mu da je Maja sposobna i sama da se svađa - rekao je Anđelo.

- Sve je moguće. Verovatno da su se žalili...Evo ja se družim sa ljudima, pa meni niko nikada nije uskakao da me brani, a on je pokazao da nije džentlmen, nego je pi*ketina koja nasrće. Kada je video da ne može na mene, on je otišao - rekla je Boginja.

- Jedina pi*ka je tvoj dečko, a na tebe nisam nasrnuo, nego na njega. Ja Maju branim od prvog dana i braniću je do kraja - rekao je Asmin.

