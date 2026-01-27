Jedva dočekao priliku da je napljuje: Anđelo likuje nad padom Milene Kačavende, vratio joj sve milo za drago! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući u kojoj su čitaoci portala Pink.rs glasali za najnepošteniju osobu.

Treće mesto Aneli Ahmić

- Slažem se da gledaocima. Ušla je sa lažnom pričom. prodala je svoje dete, oca svog deteta, sina od svojes estre, sve što je mogla da proda, prodala je. Ona nema šta nije prodala u životu. Svakog druga je i napolju i u rijalitiju prodala. Ona je i Ivana prodala. Luku je prodala koji je ušao da brani Situ i Groficu. Ona je kroz ceo život nepoštena bila. Dok je bila kod mene u stanu ja sam držao kontrolu. Imam poruke sa Sitom gde mi je sve priznala šta je radila i gde je bila - rekao je Asmin.

- Imaće o čemu da pričaju. Gledaoci imaju prava da me stavljaju na sve moguće ankete. Ja imam mnogo neprijatelja zaista, svi su se udružili - rekla je Aneli.

Drugo mesto Milena Kačavenda

- Naravno. Nije bila poštena prema Bebici, a predstavljala ga kao prijatelja. Prema meni sve ovo što je pričala, iznela je laži. Nije bia poštena kad je ostavljala prostora za vezu sa Janjušem. Nisi bila poštena prema Vanji dok nije bila tu, a to će ona videti jednog dana napolju - rekao je Anđelo.

- Zabole me uvo, ko su mi bre ovi smećari. Zna se prema kome sam poštena, a to su moji prijatelji. to što si bi ćemo tek dokazati. Koji mi je on drug ako bi mi napisao da bi me je*ao. Ja da sam bila cinkaroš ne bih živelia sa Kačavendom 30 godina - rekla je Milena.

Prvo mesto Filip Đukić

- Mislim da su moje Grofice glasale za njega. Ispao je stavrno nepošten prema Maji i njenom ocu. Dužnost muškarca je bio da je zaštiti - rekao je Asmin.

- Stojim iza toga i slažem se sa gledaocima. To sus tvari koje ne smeju da se dese i opravdanja nema- rekao je Filip.

Autor: A.Anđić