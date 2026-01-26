Ne može da se izvuče: Vanjina podela budžeta proglašena DEBAKLOM, Bora Santana jedva dočekao da joj saspe istinu u lice! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je na samom početku večeri Boru Santanu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Vanje Živić.

- Prepričava priče, ti si ovakva, smršaj i ugoji se. Svi su se uspavali i jedva su čekali kraj, nikome ništa nije rekla. Ja ću sutra baš pitanje postaviti Kačavendi što se Vanje tiče. Ona se malo i odvojila, druži se sa Dušicom. Nikakvu težinu nije imala, a u emisijama priča. Nema petlju, a dobila je svojih pet minuta. Meni je samo rekla da sam pokvaren. Lako je napraviti haos sa Aneli ili Kačavendom. Ona je znala na koga je išla samo da napravi haos. Šta je rekla Ivanu, ništa. Matoroj je rekla da joj nije došla na slavu. Ne znam zbog čega je Mini dala manji budžet, a sa njom je bila eksta - rekao je Bora.

- Ja sam rekla ono što zaista mislim. Njoj sam rekla da ne zna da peva i da bi trebala da se pozabavi svojom karijerom. Pola kuće ne priča sa mnom - rekla je Vanja.

- Ona Asmina ne podnosi - rekao je Milan.

- On to zna. Mi smo zajedno u budžetu, što da ti ne dam - rekla je Vanja.

- Ti si se jedina uvredila što sam ti dao mali budžet i za Talent show - rekao je Bora.

- Jer si me izvređao - rekla je Vanja.

- Ako je uvreda što sam rekao da joj je katastrofalno učešće... Ništa ne komentarišeš, u senci si! - rekao je Bora.

- To je moje mišljenje i ja stvarno tako mislim - rekla je Vanja.

- Kad je Dragana dobila veliki budžet to sam očekivala. Ja sam mislila da ćeš meni mali, a za Draganu sam znala. Dragana je bliža sa njima nego ja. Ja od svih njih očekujem mali - rekla je Matora.

- Nisam očekivala da ću da dobijem mali budžet. Negde smo bliske i dosta smo se upoznale. Nisam htela ništa na podeli da govorim. Kad je Milosava dobila srednji budžet, odmah sam rekla da je ona prva trebala da dobije veliki. Sledeći budžet mi nije bio normalan Asminov. Ne znam što si skočio da zaplašiš Boru? Vanja uopšte o njemu nema lepo mišljenje. Kao da vodi Milenine ratove. Izgledalo mi je kao da u jednu stranu hoće da vodi rat, a u drugu neće - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić