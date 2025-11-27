Šok! Mina misli da Maja ne može da morališe, ona joj uzvratila duplo (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je Mini Vrbaški.

- Rekla si Asminu da je karma to što je Maja pala, plašiš li se ti svoje karme - glasilo je pitanje.

- To sam rekla i Maji i Asminu i Dači. Moja karma je mene odavno stigla, nit sam ja nekome nešto nažao uradila. Karma mene ove godine može da zaobiđe. Ja nikada nisam moralisala ovde, a ona morališe, naravno, pa šta je ovo bilo?! Za neke stvari mislim da Maja nema kredibilitet da govori, kao što nemam ni ja, zato i ćutim. Ja sam Maji rekla da nemam loše mišljenje o njoj, nego neke situacije koje radi mislim da nema pravo da komentariše ili da umanji mene ili neku drugu devojku za neke stvari - rekla je Mina.

- Kada sam juče pala, ubila sam se, Mina jeste meni prva prišla i pomogla mi je, ali vratiću se na prošli utorak kada sam se posvađala sa Terzom, ona je dolila ulje na vatru, nije bila dobra namera. Što se karme tiče, nas dve ne možemo nikada da budemo iste, ja je nikada nisam ponizila i uvredila. Da, mislim da spletkari po rijalitiju, zna čak i da bude jako zla u određenim situacijama. Mislim da me ne gotivi i cela ta ekipa koja se druži sa Asminom ne može očima da me gleda, da se ne lažemo. Kada sam se probudila, ja sam je odmah pozvala da razgovaramo - rekla je Maja.

- Često čujem to da Maja ima neku prošlost i tako dalje, pa svi imamo neku prošlost. Maja šta god da je uradila, ona je ustala i priznala - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić