AKTUELNO

Zadruga

TO ME NE DOTIČE: Maja Marinković saznala da je Zorica ogovara na svakom koraku, pa joj se obratila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je klim na kojem su Zorica Marković i Uroš Stanić ogovarali Maju Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zorica govori jedno sa strane, drugo u lice. Mene ovo ne može da dotakne, jer je ovo prevrtljivost. Uroš ne može da me dotakne. Meni ništa ne znači to što će da kaže Zorica, jer mi nije važna kao osoba. Meni je ona jasna kao da, jer menja mišljenje kako vetar duva. Do pre par dana joj je Asmin bio genije, a sada se naklonila Aneli. Moja jačina u rijalitiju je ta jer sam jedinka za sebe, a ostali me kopiraju. Smeta svima moja pojava - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ostala u šoku! Aneli saznala da Luka plače, ne može da veruje, Zorica stala na njenu stranu: Ispunila si ovima želju, svi se smeju! (VIDEO)

Zadruga

'SAMO ME KANALI SVOJIM IZJAVAMA!' Aneli se obratila svojoj majci, pa joj poručila da prestane da je BLAMIRA svojim izjavama! (VIDEO)

Zadruga

PREKIPELO JOJ: Sofija zapištala poput ekspres lonca zbog negativnih komentara na društvenim mrežama, pa se obratila dušmanima! (VIDEO)

Zadruga

DALA SVOJ SUD: Miljana istakla da Maja vuče konce, sigurna u to da su Luka i Asmin spremni da se bore za njenu naklonost! (VIDEO)

Zadruga

'DOBAR JE FRAJER, TO JE ISTINA!' Maja uputila komplimete Stanislavu, Urošu PREKIPELO, pa istakao da je on JEDINI u njenom srcu: NE SMEM DRUGU NI DA P

Domaći

NE SMEM KUĆI, UBIĆE ME ŽENA! Mile Kitić priznao da je imao grupnjake! Uhvatio se za glavu, pa pomenuo suprugu Martu