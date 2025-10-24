TO ME NE DOTIČE: Maja Marinković saznala da je Zorica ogovara na svakom koraku, pa joj se obratila! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je klim na kojem su Zorica Marković i Uroš Stanić ogovarali Maju Marinković.

- Zorica govori jedno sa strane, drugo u lice. Mene ovo ne može da dotakne, jer je ovo prevrtljivost. Uroš ne može da me dotakne. Meni ništa ne znači to što će da kaže Zorica, jer mi nije važna kao osoba. Meni je ona jasna kao da, jer menja mišljenje kako vetar duva. Do pre par dana joj je Asmin bio genije, a sada se naklonila Aneli. Moja jačina u rijalitiju je ta jer sam jedinka za sebe, a ostali me kopiraju. Smeta svima moja pojava - kazala je Maja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.