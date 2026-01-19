Napaćen si momak, nesrećan, NA SILU ISFEMINIZIRAN! Ovaj trenutak su svi čekali, Bora sasuo Urošu sve u lice, niko nije mogao da ga zaustavi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Novoizabrani vođa Bora Santana nastavio je podelu budžeta, pa je mali budžet dao Urošu Staniću.

- Gledao sam te kao rođenog brata, a ti nemaš obzira, gledaš samo da skidaš honorare ljudima jer si isfrustrifan, napaćen si momak, neću da se igram sa tvojim osećanjima, u meni si mogao da imaš prijatelja, koji bi ti pomogao. Ljudi kao ti vladaju svetom, ali ti pokazuješ na silu da si isfeminiziran. Ti imaš smisla da budeš voditelj, ali se plašiš šta će ljudi da ti kažu, nesrećan si, moraš da počneš da gotiviš sam sebe. Krivo mi je. Ja ne bežim od tebe, ja mogu i da legnem pored tebe, hteo sam da te izdignem - rekao je Bora.

Potom je isto tako mali dao i Bori Terziću.

- Uvredilo me je što si rekao da ona treba da se opere od mene, ja za tebe to nikad ne bi rekao, imam lepo mišljenje o tebi kao prijatelju i drugu, mislim da si u tom danu hteo da se ogradiš od mene - rekao je Santana.

