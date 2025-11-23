Nemam ništa protiv tebe, samo utorkom: Đukić sasuo Aneli i Asminu sve u lice, Durdžić ga potkačio za Maju Marinković (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni je reč da nominuje od voditeljke Ivane Šopić dobio je Filip Đukić.

- Počeću od Asmina, mislim da nisi baš normalan. Rekao sam sto puta da je bolesnik, ne sada bolesnik da ima neki poremećaj, ali da nije u vinklu. Mislim da si premazan i namazan, vrlo si dobar u manipulisanju ljudi, ne smatram je lošom osobinom, zavisi gde je koristiš. Imaš vrlo razvijenu socijalnu inteligenciju, da možeš da se snađeš gde god da te bace. Bila je žurka, ide Asmin, Maja i ja mu pevamo, on ide i smeje se, posle 15 minuta, prolazi Asmin i viče: "Idem, sad ću nekome da je*em mater". U par situacija sam imao trip kao da imaš nešto protiv mene - rekao je Đukić.

- Nemam ništa, samo utorkom - rekao je Asmin.

- Nikada nisam video kod njega zlu nameru da hoće da me ponizi ili da me gleda kao rivala. Vidim da si vrlo oštar i gadan nekada na jeziku, hajde prema muškarcima, ali si prema ženama dosta grub. Nešto i ne mogu to da ti zamerim, jer je 90 odsto žena je sa tobom okej. Što se tiče tebe i Aneli, to mi je telenovela. Ja ne komentarišem to u zadnje vreme, nemam ni snage, nemam šta da kažem. Nekada mi delujete kao ljubavni par, nekada kao da ste ortaci, a nekada kao stranci. Jeste da i dalje verujem Asminu više za neke stvari, čim ste spustili loptu, znači da ste grešili...Što se tiče Aneli, baš sam sada rekao da mi ličiš na neku egipćanku. Imamo okej odnos, ne blejimo, ne družimo se, imao sam drugačiju sliku o tebi. Iznenadila si me kada si ušla, mislio sam da ćeš da iznap*šavaš mene i Terzu, nisi to uradila, bilo mi je drago. Ne mislim da si loš čovek, imaš samo loše postupke. Mislim da u biti sve što pričaš za porodicu i vezu, da sve to želiš, ali način na kom si odrastala i okruženje, upijala si pogrešne osobine. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekao je Filip.

Autor: Nikola Žugić