Brutalno rešetanje: Uroš Stanić u jednom dahu demolirao Luku! Brutalnu isitinu mu sasuo u lice, pa Aneli podsetio na rane radove (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Mini Vrbaški.

- Ja ću da navedem dve osobe koje su mene razočarale i broj tri Aneli koja nije navela Neria. Druga osoba Ivan Marinković, jedina stvar koja me je ovde najviše razočarala je kad je Aneli to rekla za moju majku, a ti si se smejao. Broj jedan je Terza, ja sam razočarala sebe jer sam dopustila da uđemo u odnos. Svaki put me posle žurke razočara tvoj jezik. Sad smo u situaciji u kakavoj jesmo i tako će biti do kraja - rekla je Mina.

- Prvi je Luka koji je izneo one stvari kod Drveta iz spoljnog sveta da bi dobio pesmu. Zorica kad mi je dala mali budžet, ali mi smo to raščistili. Treće mesto Jakšićka - rekao je Filip Đukić.

- Odmah ću da navedem Minu, nju nisam lično poznavao, ali smo imali korektan odnos. Kroz prijateljstvo sa njenom majkom sam stekao drugačiji utisak, mislio sam da ćemo da se gotivimo i družimo. Ona je odmah izabrala Asminovu stranu i znala da sam ja protivnik. Stekao sam utisak da je samo tražila razlog da se otkači od mene. Tebi i Asmin kaže da sedneš, a ti ćutiš, a meni si reagovala na prvu. Naš odnos će ovakav da ostane, zato me je i razočarala. Smatram da si ovo uradila zbog odabira strane. Aneli, svaka ti čast jer svaki dan hoćeš da stupiš u odnos sa ovim čovekom, a kako se on ponaša prema tebi iz dana u dan. Ja nekad pomislim da igraš rijaliti, a znam da to ne radiš, za razliku od Miljane Kulić. Ja za svog sina nisam u životu rekao ružnu reč, već sam ga voleo i poštovao. Aneli, ti si dokaz da se ne igra sa decom rijaliti i svaka ti čast. Luka i ti ste me stvarno razočarali jer sam svedok kakav vam je odnos bio napolju i ubedili ste me da će sve da bude u redu. Ne sviđa mi se jer ste se tako brzo pomirili. Sad mogu samo da očekujem da nastavite u takvom ritmu. Imam utisak kao da znate da ste glavna tema i da morate da se svađate svaki dan da bismo imali o čemu da pričamo - govorio je Ivan.

- Luka me nije razočarao u ljubavi jer treba se boriti u ljubavi, ali me je razočarao zbog nekih drugih stvari. Menjaš mišljenje što se tiče nekih stvari. Ti treba da se boriš za ljubav, treba da pustiš emociju i izneneš šta misliš, ali ne treba da se mešaš u druge odnose već da se boriš za svoju devojku. Teodora me je razočarala i Jakšićka - rekao je Bora Santana.

- Prva osoba je Aneli, ona me je razočarala u osmici. Upao sam u depresiju i ugojio sam se 20 kilograma zbog tebe. Ne sviđa mi se jer flertuješ na više frontova, imaš neku vezu sa Lukom, a niti je on veran tebi, niti ti njemu. Nadam se da nećeš biti kao u osmici i da ćeš biti stabilnija i moralnija, da ćeš da se zauzstaviš na jednom muškarcu i da nećeš da piješ i upadaš u kante. Luka, o tebi ne mogu da pričam fanovi ti plaćaju more, otvara sam sebi fan profile, nosiš te majice. Luka, sam si pokazao šta si i ko si kad se se muvao sa Majom i Sarom, a sad prosipaš moral zbog fanova i podrške. Da li ja treba da nabrajam šta je ona radila u osmici? Da li treba da potenciram to? Nova sezona, valjda će da bude bolja verzija sebe, a ja joj to želim od srca. Oboje ste lažovi i foliranti, a ti bi da potenciraš moj sukob sa Aneli - govorio je Uroš.

- A Mitke? WC šolja koja nema dasku? - pitao je Luka.

- Pali, ružan si kao akrep. Tebe finansiraju fanovi, tebe čovek ne može da uvredi. Pali i odj*bi od mene, bradata ženo. Broj dva je Asmin, mi smo posle osmici ušli u kontakt. On se meni tad našao i ja sam mislio da je normalan čovek, a razočarao me je svojim postupcima. Čim sam rekao šta mislim krenuo je uvredama na mene. Pokazao je sve najgore karakteristike i da ne trpi da mu neko kaže svoje mišljenje. Obećavao si mi Balanesijagu, a na kraju je nisam n video. Obećavao si da ćeš da me braniš, a na kraju me vređaš. Dobiću te na sudu, a ti pare pripremi. Broj tri Kačavenda, postala je alkoholičarka, željna je muškog polnog organa. Pomirila se sa Terzom, pokazala da nema stav, jako je bezlična i svako može da je gazi - govorio je Stanić.

Autor: A. Nikolić